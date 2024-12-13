Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал молодую галактику, похожую на ранний Млечный Путь
Галактика «Светлячковая Искра» состоит из десяти отдельных звездных скоплений, возникших в разные периоды, и обладает массой, сопоставимой с нашим Млечным Путем на ранних этапах эволюции.

Астрономы из колледжа Уэллсли (США), используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», получили уникальные снимки недавно обнаруженной галактики под названием «Светлячковая Искра» (Firefly Sparkle). Эта достаточно молодая галактика, появившаяся около 600 миллионов лет после Большого взрыва, поразительно похожа на наш Млечный Путь на ранних этапах его формирования. 

Галактика состоит из десяти отдельных звездных скоплений, которые образовались в разные периоды времени. Несмотря на свой возраст, она обладает массой, сопоставимой с массой молодого Млечного Пути, что является редкостью среди галактик этого периода, так как большинство из них обычно гораздо массивнее.

Как отметила одна из ведущих исследователей, Ламия Моула, эти снимки предоставляют ученым уникальную возможность увидеть, каким был наш Млечный Путь во время своего зарождения. Исследовательница также подчеркнула, что разделение такой древней галактики на отдельные компоненты представляет собой значительное достижение. 

Телескоп «Джеймс Уэбб» также зафиксировал активные процессы звездообразования внутри «Светлячковой Искры». Изображения демонстрируют, как из отдельных звёздных скоплений формируется структура, которая напоминает Млечный Путь.

Исследователи уверены, что полученные данные могут стать основой для дальнейших научных работ на многие годы вперёд. Они смогут помочь лучше понять механизмы образования первых звёзд, звёздных скоплений и галактик, а также то, как данные процессы повлияли на формирование современной структуры Вселенной.

Статья на данную тему была опубликована в престижном научном журнале Nature и доступна по ссылке на источник материала ниже.

#млечный путь #джеймс уэбб #снимки космоса #снимки james webb #телеском джеймса уэбба #снимки в космосе #галактика «светлячковая искра» #телескоп «джеймс уэбб»
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Четвертая «суперпухлая» экзопланета в системе Кеплера-51: Открытие ставит вопросы о природе планет
Телескоп Джеймса Уэбба подтвердил ускорение расширения Вселенной
Приливные потоки межзвездных объектов могут течь через Млечный Путь, подобно рекам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
11
Благодаря двигателю Ал-51ф1 Су-57 сможет разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд
12
Астронавты очередной раз не смогли вернуться с МКС домой, отстыковка Cargo Dragon не состоялась
6
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
+
БМПТ «Терминатор» на учениях - выстрелы трассерами вырубили лес
7
Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
+
ISW: Роскомнадзор активно тестирует в регионах отечественный Рунет
45
Brabus представил три обновленных модели Mercedes-AMG: купе GT, седан C 63 и кроссовер GLC 63
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель
+
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
+
Математик из Южной Кореи нашёл решение сложной теоремы узких дверей и широких диванов
1
Автомат Калашникова признали на Западе величайшим оружием всех времен
+
Vivo анонсирует новый суббренд Jovi: три устройства замечены в базе GSMA
+
Российские морпехи взяли под контроль стратегические укрепрайоны ВСУ в Курской области
5
Новобранцы осваивают Т-80 на Дальнем Востоке - танки готовят к суровым условиям
+
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
8
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
+
Китайский бизнесмен показал сотни графических чипов NVIDIA H200, купленных в обход санкций США
+
В Москве построят новый станкостроительный завод стоимостью почти 12 млрд рублей
2

Популярные статьи

Краткий обзор накопителя 2,5" SSD Smartbuy Revival 3 240GB
6
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
118
Су-57 впервые замечен с новым двигателем, увеличивающим малозаметность
16
Почему 16 Гб ОЗУ мало для игрового ПК, и что по этому поводу говорят результаты тестов
12
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
14
Почему Linux многим и даром не нужен, или как я паковал GIMP в формат Installer-SH
15
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
10
Новый электрический Dodge Charger - мощь давних традиций в новой оболочке
1
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
30

Сейчас обсуждают

gordonfreeman
22:59
Проше клаву купить новую чем такой хернёй заниматься
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
Александр Ломакин
22:58
Ты слишком путано объясняешь. Как там процветает западная демократия сегодня в Ливии, Ираке...? Думают, что Украина или Сирия будут исключением?
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
nonses84
22:54
Ага ищут они хим оружие... и попутно вывозят русские танки и технику.
Представитель США в ОЗХО: Нужно решить вопрос с химическим оружием в Сирии
nonses84
22:52
Короче мыло идет в игре по умолчанию. Что такое оптимизация? Нет не слышали...
Final Fantasy VII Rebirth не будет запускаться на видеокартах без поддержки трассировки лучей
Александр Ломакин
22:49
Восток - дело тонкое. Кто заплатит (или пообещает) больше - тот и папа. Как у славян-выродков типа хохла Евгена. Присвоить денежку, которую не заработал или землицу, которую не отвоёвывал. У славян эт...
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Кира Вернова
22:49
Радар явно не маленький должне быть. А значит нет радара. нет проблем.
В США впервые выполнили успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности
Yuri Nedbailo
22:47
Когда уже WhatsApp заблочат? Всякие родительские чаты с него на телегу просто так не переедут.
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России
nonses84
22:46
Так там же пишут что "В текущих спецификациях HDMI 2.1 заявлена пропускная способность до 48 гигабит в секунду (Гбит/с), что позволяет обеспечить поддержку режимов отображения с разрешением до 10240 н...
Спецификации HDMI 2.2 с увеличенной пропускной способностью будут анонсированы на выставке CES 2025
typym6ek
22:43
logitech g213 prodigy 4 год пошёл, кнопки как новые
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
Александр Ломакин
22:40
Кто посчитал? Опять у вас козюльки из носа - неопровержимые доказательства?
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем