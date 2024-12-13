Галактика «Светлячковая Искра» состоит из десяти отдельных звездных скоплений, возникших в разные периоды, и обладает массой, сопоставимой с нашим Млечным Путем на ранних этапах эволюции.

Астрономы из колледжа Уэллсли (США), используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», получили уникальные снимки недавно обнаруженной галактики под названием «Светлячковая Искра» (Firefly Sparkle). Эта достаточно молодая галактика, появившаяся около 600 миллионов лет после Большого взрыва, поразительно похожа на наш Млечный Путь на ранних этапах его формирования.

Галактика состоит из десяти отдельных звездных скоплений, которые образовались в разные периоды времени. Несмотря на свой возраст, она обладает массой, сопоставимой с массой молодого Млечного Пути, что является редкостью среди галактик этого периода, так как большинство из них обычно гораздо массивнее.

Как отметила одна из ведущих исследователей, Ламия Моула, эти снимки предоставляют ученым уникальную возможность увидеть, каким был наш Млечный Путь во время своего зарождения. Исследовательница также подчеркнула, что разделение такой древней галактики на отдельные компоненты представляет собой значительное достижение.

Телескоп «Джеймс Уэбб» также зафиксировал активные процессы звездообразования внутри «Светлячковой Искры». Изображения демонстрируют, как из отдельных звёздных скоплений формируется структура, которая напоминает Млечный Путь.

Исследователи уверены, что полученные данные могут стать основой для дальнейших научных работ на многие годы вперёд. Они смогут помочь лучше понять механизмы образования первых звёзд, звёздных скоплений и галактик, а также то, как данные процессы повлияли на формирование современной структуры Вселенной.

Статья на данную тему была опубликована в престижном научном журнале Nature и доступна по ссылке на источник материала ниже.