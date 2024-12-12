Первой игрой, которую можно получить абсолютно бесплатно, является «The Lord of the Rings: Return to Moria». Раздача продлится следующие 7 дней, и она доступна также для пользователей из России.

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store началась масштабная рождественская распродажа, которая продлится с 12 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Игроки смогут приобрести множество популярных проектов со значительными скидками — вплоть до 90%.

Кроме этого, в рамках акции магазин планирует раздавать 16 бесплатных игр, первую из которых уже можно получить — это выживалка The Lord of the Rings: Return to Moria. Игра доступна для добавления в библиотеку в течение ближайших семи дней. Важно отметить, что акция распространяется также на пользователей из Российской Федерации.

Для всех покупателей действует программа Epic Rewards: при каждой покупке вы получаете 10% кэшбэк, который можно использовать для дальнейших приобретений.

Ниже представлены несколько интересных предложений для российских игроков:

- Frostpunk 2 — 1520 рублей (скидка 20%).

Это градостроительный симулятор и симулятор выживания от компании 11 bit studios, который сочетает в себе элементы стимпанка и альтернативной истории.

- MechWarrior 5: Clans — 1199 рублей (скидка 20%).

Экшен-симулятор, вышедший 17 октября 2024 года, где игроки управляют огромными боевыми роботами.

- Witchfire — 1529 рублей (скидка 10%).

Шутер от первого лица, созданный и изданный компанией The Astronauts. Ранний доступ к проекту был открыт в сентябре 2023 года.

- Manor Lords — 1049 рублей (скидка 30%).

Средневековый градостроительный симулятор с тактическими элементами в реальном времени от разработчиков Slavic Magic и издателя Hooded Horse.

- Remnant II — 1434 рубля (скидка 50%).

Шутер от третьего лица, разработанный американской студией Gunfire Games и выпущенный Gearbox Publishing в 2023 году.

- Empire of the Ants — 1399 рублей (скидка 30%).

Стратегия в реальном времени, созданная по мотивам романа Бернарда Вербера «Муравьи», выпущена французской компанией Microïds в 2000 году.

- RoboCop: Rogue City — 679 рублей (скидка 60%).

Шутер от первого лица, разработанный польской компанией Teyon и изданный Nacon. Главную роль озвучивает Питер Уэллер.

- Tomb Raider I-III Remastered — 449 рублей (скидка 50%).

Сборник ремастеров первых трех частей культовой серии Tomb Raider, включающий игры Tomb Raider, Tomb Raider II и Tomb Raider III. Выпущен 14 февраля 2024 года.

Стоит обратить внимание, что некоторые игры, которые официально не выпущены в России, могут потребовать смены региона аккаунта для их получения.