ИИ-функции, связанные с Apple Intelligence, будут работать преимущественно на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и на всей серии iPhone 16.





Компания Apple представила обновления операционной системы для своих мобильных устройств — iOS 18.2 для iPhone и iPadOS 18.2 для iPad. Главным нововведением стали расширенные функции Apple Intelligence, основанные на технологиях искусственного интеллекта.

Основные изменения:

1. Интеграция с ChatGPT: В голосовом помощнике Siri появилась интеграция с чат-ботом OpenAI — ChatGPT. Теперь Siri способна давать более точные ответы и поддерживать практически осмысленные беседы. Для использования данной функции не требуется создание отдельного аккаунта в OpenAI.

2. Image Playground: Новая функция позволяет пользователям генерировать изображения по текстовым описаниям в рисованном стиле. Эта возможность открывает перед владельцами iPhone и iPad широкие творческие перспективы.

3. Visual Intelligence: Благодаря технологии Visual Intelligence, пользователи могут получать информацию об объектах, просто наводя на них камеру смартфона. Это делает взаимодействие с окружающим миром еще более удобным и информативным.

Эти функции доступны владельцам iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всей актуальной линейки iPhone 16. Помимо этого, обновление содержит ряд других улучшений и исправлений, направленных на повышение стабильности работы устройств.

Обновления iOS 18.2 и iPadOS 18.2 уже доступны для скачивания через настройки устройств.