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GALAX выпустила новую версию RTX 4080 SUPER 3X всего за месяц до анонса RTX 5080
На данный момент большинство производителей фокусируются именно на подготовке к выпуску новых моделей, а не на расширении текущей линейки RTX 4000. Причины, побудившие GALAX принять такое решение, пока остаются неизвестными.

Компания GALAX удивила сообщество геймеров и энтузиастов выпуском новой версии видеокарты RTX 4080 под названием GeForce RTX 4080 SUPER 3X. Это достаточно необычное решение, так как серия 3X обычно ассоциируется с менее дорогостоящими решениями по сравнению с моделями с приставками SG, ST и HOF.

Новая видеокарта оснащена подсветкой RGB, однако данной подсветки удостоился лишь логотип GeForce RTX. Что касается системы охлаждения, то она осталась такой же мощной, как у моделей SG и ST, при этом добавился новый кожух, который придает устройству свежий внешний вид.

Решение GALAX выпустить данную видеокарту выглядит несколько неожиданным, учитывая тот факт, что партнёры NVIDIA уже достаточно активно готовятся к релизу следующего поколения графических ускорителей — GeForce RTX 5080, запланированного на январь 2025 года. Большинство производителей уже прекратили выпуск новых моделей линейки RTX 4000, поэтому причины, побудившие GALAX принять такое решение, пока остаются неизвестными.

Старт продаж GALAX GeForce RTX 4080 SUPER 3X запланирован на начало 2025 года. Стоит напомнить, что эта модель является одной из самых производительных среди актуальных предложений, уступая по мощности лишь флагману NVIDIA в лице GeForce RTX 4090.

Этот шаг GALAX вызывает множество вопросов, но наверняка привлечет внимание тех, кто ищет мощный графический ускоритель перед выходом нового поколения видеокарт.

#rtx 4080 #galax #rtx 5080 #rtx 4080 super 3x
Источник: videocardz.com
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В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
GALAX выпускает новую видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER 3X
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