Игроки могут скачать вступительную часть Resident Evil 2 Remake совершенно бесплатно. Размер файла составляет 10,5 ГБ. Однако полная версия игры потребует загрузки около 25 ГБ.

Компания Capcom выпустила долгожданный ремейк культового хоррора Resident Evil 2 для устройств от компании Apple. Теперь владельцы современных смартфонов, планшетов и компьютеров могут окунуться в атмосферу зловещего города Раккун-Сити прямо на своих гаджетах.

Поддерживаемые устройства:

- Смартфоны: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и вся актуальная линейка iPhone 16.

- Планшеты: iPad с процессорами M1 и выше.

- Компьютеры и ноутбуки: Mac с процессором M1 и новее.

Владельцы устройств смогут скачать вступительную часть игры совершенно бесплатно. Размер данной версии игры составляет 10,5 ГБ. Однако стоит учесть, что полная версия окажется значительно больше – около 25 ГБ. Полная версия ремейка Resident Evil 2 доступна по сниженной цене – всего за 715 рублей. Однако данное предложение действует только до 8 января 2025 года. После этого срока цена может измениться.

Оригинальная Resident Evil 2 вышла еще в 1998 году для консоли PlayStation. Ремейк же был выпущен в январе 2019 года для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Позже он стал доступен и на других платформах, включая Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А теперь поклонники серии могут насладиться обновленной графикой и атмосферой легендарного хоррора на своих любимых устройствах Apple.