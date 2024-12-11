Согласно исследованию компании edna, 20% опрошенных вовсе не пользуются российскими видеохостингами, а 13% респондентов отметили, что полностью прекратили просмотр онлайн-видео.

Многие пользователи из России столкнулись с необходимостью искать альтернативы популярному видеохостингу YouTube после того, как его работа была замедлена. Как сообщает издание Forbes, ссылаясь на данные опроса компании edna, значительная часть пользователей нашла способ обойти технические ограничения благодаря специализированным программам.





Около 24% респондентов продолжают использовать YouTube через различные средства для ускорения его работы. Однако примерно треть пользователей (33%) решили полностью сменить платформу и переключились на отечественные аналоги. Из них 12% выбрали в качестве видеосервиса VK Видео, а 11% начали активно пользоваться Rutube. Остальные 10% респондентов предпочитают другие российские видеосервисы.

Тем не менее, не все пользователи остались довольны новыми платформами. Только 16% полностью удовлетворены функционалом отечественных аналогов YouTube. 24% опрошенных указали на недостаток разнообразия контента, а 16% отметили отсутствие своих любимых блогеров. Также 10% респондентов выразили недовольство отсутствием зарубежного контента, 8% критиковали интерфейс платформ, а 5% были разочарованы работой поиска.

При этом 20% из общего числа опрошенных заявили, что вовсе не используют российские видеохостинги, а 13% сообщили, что полностью отказались от просмотра онлайн-видео. Стоит также учесть, что замедление YouTube коснулось не всех пользователей России: 12% участников опроса заявили, что не заметили каких-либо значительных изменений в работе видеосервиса.

Таким образом, замедление работы YouTube вызвало заметные изменения в поведении пользователей, многие из которых нашли новые способы доступа к любимому контенту или переключились на альтернативные платформы.