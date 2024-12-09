Ожидание релиза GTA 6 продолжает оказывать ощутимое воздействие на весь рынок видеоигр

Ожидаемый релиз Grand Theft Auto 6 (GTA 6) продолжает оказывать значительное влияние на игровую индустрию. По данным нового отчета, опубликованного на Bloomberg, конкуренты Rockstar Games откладывают объявления дат выхода своих проектов, ожидая подтверждения точной даты релиза GTA 6. Этот шаг обусловлен огромным влиянием, которое может оказать выход новой части культовой серии на рынок.

Аналитики прогнозируют, что GTA 6 станет крупнейшим развлекательным проектом всех времен, способным изменить ландшафт индустрии. В связи с этим другие издатели стремятся избегать конкуренции с таким громким релизом, перенося свои проекты подальше от предполагаемой даты выхода GTA 6.

На текущий момент точная дата релиза GTA 6 остается неизвестной. Ранее Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, подтвердила, что игра планируется к выходу осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако после этого никаких новых заявлений сделано не было, что породило слухи о возможном переносе релиза на 2026 год.

Тем временем игрокам, которые надеются сыграть в GTA 6 на ПК, возможно, придется подождать еще дольше, так как пока нет официального подтверждения версии для персональных компьютеров. Что касается консолей, то, вероятно, будут сделаны определенные технические компромиссы. Например, PlayStation 5 Pro может столкнуться с трудностями при попытке обеспечить стабильные 60 FPS, если базовая версия игры ориентирована на 30 FPS из-за ограничений центрального процессора.

Пока весь мир продолжает ждать новостей о дате выхода GTA 6, конкуренты предпочитают выждать и сделать свои ходы позже, избегая столкновения с таким мощным релизом.