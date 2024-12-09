Несмотря на то, что ARC A770 уступает по мощности NVIDIA GeForce RTX 3080, в игре Indiana Jones and the Great Circle карта от Intel показывает заметно себя лучше.

Сегодня состоялась долгожданная премьера Indiana Jones and the Great Circle, которая мгновенно стала доступной владельцам подписки Game Pass. Однако не все геймеры смогут насладиться игрой без проблем — её системные требования оказались довольно высокими и чтобы насладиться игрой на максимальных настройках, потребуется мощный игровой ПК с видеокартой с большим объёмом видеопамяти.

Тестирование немецкого тематического издания ComputerBase новой игры на различных современных видеокартах показало, что для комфортной игры необходим графический ускоритель с минимум 12 ГБ видеопамяти. Устройства с меньшим объёмом памяти демонстрируют значительно худшие результаты производительности.

Особенно удивил результат тестирования видеокарты Intel ARC A770: несмотря на то, что она уступает по мощности флагману предыдущего поколения от NVIDIA — GeForce RTX 3080, именно карта от Intel показала лучшие результаты благодаря наличию 16 ГБ видеопамяти против 10 ГБ у RTX 3080.

Так, при разрешении 1440p ARC A770 обошла RTX 3080 на целых 40% по частоте кадров. При уменьшении разрешения до 1080p разрыв составил до 36% в пользу Intel. Основной причиной этого стал объём видеопамяти: у ARC A770 он составляет 16 ГБ, тогда как у RTX 3080 всего 10 ГБ. Это наглядно демонстрирует, что при выборе видеокарты для новых игр стоит обращать внимание не только на мощность GPU, но и на количество видеопамяти.

В итоге, чтобы поиграть в Indiana Jones and the Great Circle на максимальных настройках, игрокам потребуется современное оборудование с достаточным количеством видеопамяти.