Сегодня состоялась долгожданная премьера Indiana Jones and the Great Circle, которая мгновенно стала доступной владельцам подписки Game Pass. Однако не все геймеры смогут насладиться игрой без проблем — её системные требования оказались довольно высокими и чтобы насладиться игрой на максимальных настройках, потребуется мощный игровой ПК с видеокартой с большим объёмом видеопамяти.
Тестирование немецкого тематического издания ComputerBase новой игры на различных современных видеокартах показало, что для комфортной игры необходим графический ускоритель с минимум 12 ГБ видеопамяти. Устройства с меньшим объёмом памяти демонстрируют значительно худшие результаты производительности.
Особенно удивил результат тестирования видеокарты Intel ARC A770: несмотря на то, что она уступает по мощности флагману предыдущего поколения от NVIDIA — GeForce RTX 3080, именно карта от Intel показала лучшие результаты благодаря наличию 16 ГБ видеопамяти против 10 ГБ у RTX 3080.
Так, при разрешении 1440p ARC A770 обошла RTX 3080 на целых 40% по частоте кадров. При уменьшении разрешения до 1080p разрыв составил до 36% в пользу Intel. Основной причиной этого стал объём видеопамяти: у ARC A770 он составляет 16 ГБ, тогда как у RTX 3080 всего 10 ГБ. Это наглядно демонстрирует, что при выборе видеокарты для новых игр стоит обращать внимание не только на мощность GPU, но и на количество видеопамяти.
В итоге, чтобы поиграть в Indiana Jones and the Great Circle на максимальных настройках, игрокам потребуется современное оборудование с достаточным количеством видеопамяти.