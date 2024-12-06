Тесты показали, что видеокарты с объёмом видеопамяти меньше 12 ГБ испытывают серьёзные трудности при запуске игры Indiana Jones and the Great Circle на максимальных настройках графики.

Специалисты тематического ресурса Computer Base представили результаты масштабного тестирования около двадцати графических ускорителей в новой игре Indiana Jones and the Great Circle. Проведенное тестирование показало, что видеокарты с объёмом видеопамяти меньше 12 ГБ испытывают значительные трудности при запуске новой игры на максимальных настройках графики.

Достаточно остро проблема проявилась у моделей AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которые имеют на борту всего 8 ГБ видеопамяти. Даже при невысоком на сегодняшний день разрешении 1920 × 1080 пикселей эти карты испытывают серьёзные трудности при запуске игры с ультимативными настройками. Данная проблема связана с тем, что Indiana Jones and the Great Circle достаточно активно использует технологию трассировки лучей, которая в свою очередь и требует значительных ресурсов. В итоге из-за недостатка видеопамяти данные графические ускорители оказались просто не способны обеспечить стабильные 30 FPS.

Наибольший эффект от недостатка видеопамяти заметен при сравнении видеокарт RTX 3080 с 10 ГБ памяти и RX 6700 XT с 12 ГБ. Несмотря на то, что RTX 3080 обладает заметно большей вычислительной мощностью, RX 6700 XT в свою очередь демонстрирует вдвое большее количество кадров в секунду благодаря большему объёму видеопамяти.

Похожая ситуация наблюдается и при сравнении видеокарт RTX 4060 Ti и Arc A770. Хотя последняя значительно уступает решению от компании NVIDIA по общей производительности, в игре Indiana Jones and the Great Circle она обеспечивает заметно более плавный игровой процесс за счёт все того же большего объёма видеопамяти.

Стоит отметить, что некоторые уже достаточно старые модели видеокарт, такие как GeForce GTX 1080 Ti, Radeon 5700 XT, а также Radeon VII, которые совсем не поддерживают технологию трассировки лучей, вообще оказались не способны запустить игру, выдавая сообщение об ошибке.

По результатам проведенных тестов можно сделать вывод о том, что Indiana Jones and the Great Circle требует видеокарту с объёмом видеопамяти не менее 12 ГБ для комфортного игрового процесса на максимальных настройках, а модели с объемом 8 ГБ остаются за бортом. В свете появления новых проектов с достаточно высокими требованиями к графике и количеству видеопамяти, пользователям стоит задуматься о приобретении видеокарт уровня RTX 4070 или RX 7800 XT, чтобы избежать проблем с производительностью в будущем.

А вот производителям видеокарт, возможно, стоит уже перестать экономить и выпускать видеокарты с недостаточным количеством видеопамяти для комфортной производительности в новых играх, даже при разрешении Full HD. Особенно это касается компании Nvidia, многие видеокарты которой, хоть и выдают неплохую производительность в современных играх, уже становятся ограничены объемом видеопамяти.