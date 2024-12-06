Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Видеокарты с 8 ГБ памяти не тянут максимальные настройки в Indiana Jones and the Great Circle
Тесты показали, что видеокарты с объёмом видеопамяти меньше 12 ГБ испытывают серьёзные трудности при запуске игры Indiana Jones and the Great Circle на максимальных настройках графики.

Специалисты тематического ресурса Computer Base представили результаты масштабного тестирования около двадцати графических ускорителей в новой игре Indiana Jones and the Great Circle. Проведенное тестирование показало, что видеокарты с объёмом видеопамяти меньше 12 ГБ испытывают значительные трудности при запуске новой игры на максимальных настройках графики. 

Достаточно остро проблема проявилась у моделей AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, которые имеют на борту всего 8 ГБ видеопамяти. Даже при невысоком на сегодняшний день разрешении 1920 × 1080 пикселей эти карты испытывают серьёзные трудности при запуске игры с ультимативными настройками. Данная проблема связана с тем, что Indiana Jones and the Great Circle достаточно активно использует технологию трассировки лучей, которая в свою очередь и требует значительных ресурсов. В итоге из-за недостатка видеопамяти данные графические ускорители оказались просто не способны обеспечить стабильные 30 FPS. 

Наибольший эффект от недостатка видеопамяти заметен при сравнении видеокарт RTX 3080 с 10 ГБ памяти и RX 6700 XT с 12 ГБ. Несмотря на то, что RTX 3080 обладает заметно большей вычислительной мощностью, RX 6700 XT в свою очередь демонстрирует вдвое большее количество кадров в секунду благодаря большему объёму видеопамяти.

Похожая ситуация наблюдается и при сравнении видеокарт RTX 4060 Ti и Arc A770. Хотя последняя значительно уступает решению от компании NVIDIA по общей производительности, в игре Indiana Jones and the Great Circle она обеспечивает заметно более плавный игровой процесс за счёт все того же большего объёма видеопамяти.

Стоит отметить, что некоторые уже достаточно старые модели видеокарт, такие как GeForce GTX 1080 Ti, Radeon 5700 XT, а также Radeon VII, которые совсем не поддерживают технологию трассировки лучей, вообще оказались не способны запустить игру, выдавая сообщение об ошибке. 

По результатам проведенных тестов можно сделать вывод о том, что Indiana Jones and the Great Circle требует видеокарту с объёмом видеопамяти не менее 12 ГБ для комфортного игрового процесса на максимальных настройках, а модели с объемом 8 ГБ остаются за бортом. В свете появления новых проектов с достаточно высокими требованиями к графике и количеству видеопамяти, пользователям стоит задуматься о приобретении видеокарт уровня RTX 4070 или RX 7800 XT, чтобы избежать проблем с производительностью в будущем.

А вот производителям видеокарт, возможно, стоит уже перестать экономить и выпускать видеокарты с недостаточным количеством видеопамяти для комфортной производительности в новых играх, даже при разрешении Full HD. Особенно это касается компании Nvidia, многие видеокарты которой, хоть и выдают неплохую производительность в современных играх, уже становятся ограничены объемом видеопамяти.

#тестирование видеокарт #тест производительности #тест видеокарт #indiana jones and the great circle
Источник: computerbase.de
1
Показать комментарии (1)
PCGH протестировали Indiana Jones and the Great Circle — на картах без RT игру не запустить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
5
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
18
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
25
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
1
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
1
Путин раскритиковал Минфин за тайные лимиты на семейную ипотеку
+
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
+
Американские эксперты признали Т-14 "Армата" самым боеспособным танком в мире
+
Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев в светящемся поле водородного газа
+
Minecraft получил обновление с новым жутким биомом и уникальным монстром
+
Мощность новой версии Lamborghini Temerario с двигателем V8 превысит тысячу лошадиных сил
1
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
5

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
34
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
21:29
отлично, как всё подготовят, тогда и орешник запустим
Киев начинает серийное производство БПЛА «Пекло» с дальностью 700 км
VRoman
21:17
Ну-ну. Наверняка эта архитектура будет только для ускорителей вычислений. Настольные карты Хуанг и так обновляет с большой неохотностью. И укреплять лидерские позиции преждевременно нет смысла. 4090 е...
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
RXO
21:11
Эра 8гб уже заканчивалась пару лет назад с выходом хогвардса и ласт оф аз. Там 6700хт уже 10+гб жрало в квадхд. Так что пусть сидят дальше
Видеокарты с 8 ГБ памяти не тянут максимальные настройки в Indiana Jones and the Great Circle
Никита Корнейчук
21:08
Меня не волнует. После возврата этих нехороших людей я им и копейки не заплачу.
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
Игорь Гурьянов
21:07
Генерировать циверки это интерес, а железо пк это хобби дабы увлекаюсь электроникой с 14 лет тобишь с 1997года. И еще ты плпробуй вякнуть человеку который занимается тюнингом автомобиля что он в пусту...
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
Archimedes
21:07
Статья - яркий образчик произведения Венеры Пустомельской. Это же надо написать столько слов, и при этом не сказать ничего по делу. Принцип действия - да зачем он вам? Технические трудности - всё свед...
Японские ученые представили новый метод получения водородного топлива из воды и солнечного света
Иван Обыдённов
21:06
Я в стим купил около 140 игр, тех, что запиратил и когда то прошёл. Но например есть игры которые или не купить, или стоят очень дорого, например race driver grid. На нескольких сайтах цена была 10 ты...
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
PanzerK
21:05
"Кто верит на слово, тот круглый дурак." © В.И. Ленин
Блиц-тестирование ультрабука HONOR MagicBook 14 NDR-WFE9HN
beltar
21:00
Отключить лучи не пробовали? Д Б.
PCGH протестировали Indiana Jones and the Great Circle — на картах без RT игру не запустить
- MANOVER -
20:49
Я только глянул скриншот где винты и их объём и сделал рука лицо, боже мой какая хрень. Ведь один HDD на 8Тб покрыл бы все надобности, чем эту херабору с мелкими hdd вообще затевать.
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем