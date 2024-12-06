Indiana Jones and the Great Circle предъявляет жесткие требования к поддержке трассировки лучей и требует мощных видеокарт для комфортной игры в высоких разрешениях.

Специалисты популярного тематического немецкого ресурса PC Games Hardware провели тестирование нового приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle, запустив игру на 12 различных видеокартах. Тестовый стенд состоял из процессора Ryzen 7 9800X3D, а также материнской платы ASRock X870E Taichi с установленными 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6400. Настройки графики в новой игре были установлены на максимум, за исключением параметра «Texture Streaming Pool», который был понижен до уровня Low с целью предотвращения статтеров на видеокартах с 6 и 8 ГБ видеопамяти.

Результаты данного тестирования показали, что игра требует наличия аппаратной поддержки трассировки лучей (RT). На видеокартах без такой функции, включая уже порядком устаревшие, но все же достаточно мощные модели, такие как GeForce GTX 1080 Ti, Radeon VII и Radeon 5700 XT, игра просто не запускается, выдавая ошибку.

Среди видеокарт с поддержкой трассировки лучей:

- RTX 2060 обеспечивает около 45 fps в разрешении 1080p.

- Для стабильных 60 fps требуется карта уровня RTX 3060/Radeon RX 7600 XT.

- RTX 4060 демонстрирует производительность около 80 fps.

- Флагманы RTX 4090 и RX 7900 XTX способны раскрыть потенциал мониторов с частотой обновления 165 Гц.

В разрешении 1440p:

- Карта уровня Radeon RX 7600 позволяет получить 30 fps.

- RTX 3060 выдает примерно 50 fps.

- RTX 4060 чуть-чуть не дотягивает до 60 fps.

- RX 7900 XTX показывает результат в 134 fps.

- RTX 4090 достигает отметки в 180 fps.

В 4K-разрешении:

- RX 7900 XTX обеспечивает около 75 fps.

- RTX 4090 предлагает впечатляющие 122 fps.

Также специалисты портала смогли протестировать всего три процессора, поскольку защита DRM Denuvo ограничила возможность проведения большего количества тестов. Результаты показывают, что загрузка центрального процессора оптимальна, а требования к нему достаточно низки. Даже Core i5-10400F способен обеспечивать более 60 fps на открытых сценах, поэтому современные процессоры справляются с игрой без проблем.

Indiana Jones and the Great Circle предъявляет серьезные требования к видеокартам, особенно когда дело касается поддержки трассировки лучей, однако при этом остается достаточно дружелюбной к производительности центральных процессоров.