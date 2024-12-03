Как утверждается, XeSS2 обеспечивает увеличение производительности Arc B580 до 4-х раз по сравнению с базовым уровнем без XeSS.

Компания Intel официально презентовала свой новый пакет фирменных технологий XeSS 2, включающий в себя ряд инструментов для повышения качества графики и увеличения частоты кадров в играх. Данный релиз направлен на усиление конкуренции с решениями от таких гигантов индустрии, как NVIDIA и AMD.

Пакет технологий XeSS 2 состоит из трех ключевых компонентов:

1. Обновлённая версия апскейлера XeSS Super Resolution, предназначенная для повышения разрешения изображений без значительной потери качества.

2. XeSS Frame Generation — новый генератор кадров, основанный на работе нейронной сети. Эта функция работает исключительно на графических ускорителях серий ARC Alchemist и ARC Battlemage благодаря наличию специализированных блоков XMX.

3. Технология XeSS Low Latency, которая снижает задержки ввода при использовании генератора кадров, что делает игровой процесс более плавным и отзывчивым. Этот элемент напоминает аналогичные разработки от NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2.

Согласно данным внутренних тестов Intel, одновременная работа всех трёх компонентов XeSS 2 позволяет значительно повысить производительность графических процессоров линейки ARC. Например, на модели ARC B580 прирост производительности может достигать 2,8–3,9 раз в сравнении с играми без активации фирменных технологий компании.

Кроме этого, Intel объявила о полноценной поддержке технологии XeSS 2 в десяти популярных играх:

1. Assassin's Creed: Shadows

2. Harry Potter Quidditch: Champions

3. Robocop: Rogue City

4. Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

5. Dying Light 2: Stay Human

6. F1 24

7. Ascendant

8. Marvel Rivals

9. Killing Floor III

10. Citadels

Данные игры будут первыми, где пользователи смогут оценить все преимущества новых технологий Intel. Пакет XeSS 2 уже доступен для использования, а поддержка новых игр и функций будет расширяться в будущем.