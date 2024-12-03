Учитывая прогнозируемый уровень производительности новой видеокарты, ценовая политика AMD будет играть ключевую роль. По предварительным оценкам, стоимость RX 8800 XT может составить порядка $500.

Согласно последним данным, предоставленным пользователем форума Chiphell под ником zhangzhonghao, известным своими достаточно точными прогнозами о продукции AMD, компания планирует начать массовое производство своих новых графических процессоров на базе архитектуры RDNA 4 уже в декабре текущего года. Это может означать, что выпуск первых моделей серии RDNA 4, включая флагманскую модель Radeon RX 8800 XT, может произойти уже в первом квартале следующего года.

Официальная презентация новинок, как сообщается, пройдет на мероприятии CES 2025. Стоит отметить, что название «Radeon RX 8800 XT» может быть на данный момент неофициальным, и AMD может выбрать иную маркировку для своих новых видеокарт.

Одним из главных преимуществ новой архитектуры станет значительное снижение энергопотребления. Утверждается, что новая видеокарта RX 8800 XT будет потреблять на 25% меньшее количество энергии в сравнении с текущей топовой моделью Radeon RX 7900 XTX, что эквивалентно снижению потребления с 350 Вт до приблизительно 250–270 Вт. Подобный уровень энергопотребления аналогичен показателям видеокарт RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti SUPER от компании NVIDIA.

Производительность нового графического ускорителя также впечатляет. Сообщается, что в играх с использованием трассировки лучей, таких как Resident Evil 4 Remake, графический ускоритель RX 8800 XT демонстрирует увеличение производительности на 45%. Другие популярные игры показывают похожие или даже лучшие результаты.

AMD уже подтвердила, что трассировка лучей, а также алгоритмы искусственного интеллекта будут существенно улучшены в новом поколении видеокарт. В плане традиционной растеризации производительность видеокарты RX 8800 XT сравнивают с уровнем нынешних RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, что при значительно сниженном энергопотреблении выглядит весьма многообещающе.

Ожидается, что битва за лидерство в сегменте массовых видеокарт развернется между моделями RTX 50-й серии от NVIDIA и новыми решениями AMD. Цена нового устройства будет играть ключевую роль, и если прогнозы окажутся верны, стоимость RX 8800 XT может составить примерно 500 долларов США, что сделает карту привлекательной для широкой аудитории геймеров и энтузиастов.