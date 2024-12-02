Авторы ремейка «Готики» планируют пригласить актеров озвучки, работавших над русскоязычной классической трилогией Gothic

Комьюнити-менеджер ремейка культовой ролевой игры «Готика» Тимур Ходырев подтвердил, что новый проект обязательно выйдет с русской озвучкой. Кроме этого, студия Alkimia Interactive планирует привлечь актеров, принимавших участие в работе над оригинальной трилогией. Данное решение позволит сохранить атмосферу и дух оригинальной игры, которая так полюбилась российским игрокам.

Перевод трилогии «Готика» на русский язык вошел в историю как один из наиболее удачных и запомнившихся. Фразы персонажей, такие как знаменитое «Ты даже не гражданин!», давно стали интернет-мемами и продолжают жить в сердцах поклонников. Новая версия обещает сохранить этот колорит и передать его новому поколению геймеров.

Ремейк «Готики» планируется выпустить на ПК, а также консолях нового поколения — PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Дата релиза пока остается неизвестной. Однако известно, что игра предложит игрокам огромный открытый мир, несколько уровней сложности и слегка изменённый сюжет, сохранивший основные элементы оригинального канона.

Фанатов «Готики» ждет возвращение в любимый мир, наполненное знакомыми голосами и новыми приключениями.