Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Авторы ремейка «Готики» планируют пригласить актеров озвучки, работавших над русскоязычной классической трилогией Gothic

Комьюнити-менеджер ремейка культовой ролевой игры «Готика» Тимур Ходырев подтвердил, что новый проект обязательно выйдет с русской озвучкой. Кроме этого, студия Alkimia Interactive планирует привлечь актеров, принимавших участие в работе над оригинальной трилогией. Данное решение позволит сохранить атмосферу и дух оригинальной игры, которая так полюбилась российским игрокам.

Перевод трилогии «Готика» на русский язык вошел в историю как один из наиболее удачных и запомнившихся. Фразы персонажей, такие как знаменитое «Ты даже не гражданин!», давно стали интернет-мемами и продолжают жить в сердцах поклонников. Новая версия обещает сохранить этот колорит и передать его новому поколению геймеров.

Ремейк «Готики» планируется выпустить на ПК, а также консолях нового поколения — PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Дата релиза пока остается неизвестной. Однако известно, что игра предложит игрокам огромный открытый мир, несколько уровней сложности и слегка изменённый сюжет, сохранивший основные элементы оригинального канона.

Фанатов «Готики» ждет возвращение в любимый мир, наполненное знакомыми голосами и новыми приключениями.

#gothic #ремейк gothic
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Авторы ремейка игры «Gothic» дали интервью ресурсу Wccftech и поделились подробностями о проекте
Разработчики ремейка Gothic ответили на вопросы касательно основных аспектов игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
4
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
1
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
5

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
67
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
59
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
16
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
7
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
22:19
Жаль Чубайс не успел выпустить "шедевр" )
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:18
Постоянно читаю тут, что украина ФСË... Люди, а вы там лично были? Могу честно сказать, что в интернете всë врут про Украину! Прекрасные люди, восхитительная еда! Абсолютно европейский уровень! Чувст...
Зеленский признал, что у Украины нет сил для «возвращения» территорий
Петр Петров
22:10
Блестяще!!)
В Южной Африке разработали новый метод создания квантовых компьютеров
Gensek_Vova
22:08
Ага, а ксилофон (Xylophone) надо произносить Зилофон )) и ксерокс - зерокз ))
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Demiurg666
22:07
отравится же
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Demiurg666
22:06
Пора с гнобления Эпол переключаться на самвсунь
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
Владимир Белый
22:05
это ты что несешь? сиди на своей windows xp и не ной, а я буду наслаждаться w11
Windows 10 стремительно теряет долю на игровых ПК, уступая Windows 11
Mekanika
22:04
Может просто надо ценники норм ставить, а? Качество у Китая всегда было дно. Да нарядные, да напичканые, но качество дно. За машины-однодневки надо ценник соотв. ставить, а не х5, тогда любое говно ул...
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
Майкопское Честное
22:03
Это не по заветам амудейства! Бублик торгует и у него всё хорошо.
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
alivko1970
22:01
"После ухода мировых автопроизводителей россияне все чаще обращают внимание на китайские автомобили" - Или чаще перестают обращать внимание на китайцев? https://overclockers.ru/blog/fast4000/show/1943...
Проблемы «серых» китайских автомобилей: риски и подводные камни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем