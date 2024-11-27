Официальной информации о новом «Ведьмаке» пока немного, но уже известно, что CD Projekt RED планирует создать целую трилогию, а Polaris станет первым шагом в этом направлении.

Компания CD Projekt RED объявила в своем очередном финансовом отчете о том, что разработка нового «Ведьмака», также известного под кодовым наименованием Polaris, уже перешагнула в активную фазу. Долгое время новый проект находился в стадии препродакшена, однако теперь разработчики полноценно приступили к реализации своих идей.

К октябрю текущего года над новой игрой работали около 400 сотрудников студии, что составляет значительную часть команды CD Projekt RED. Руководство студии выразило уверенность в успехе проекта, отметив высокий уровень профессионализма и усердия своей команды. «Нас впереди ждет еще очень много работы, однако благодаря нашим талантливым и трудолюбивым коллегам я могу быть уверен, что новая ведьмачья сага получится замечательной. Мы не планируем останавливаться!» — заявили представители CD Projekt RED.

Официальной информации о новом «Ведьмаке» к сожаление пока не очень много. Известно, например, что студия планирует создать целую трилогию, и Polaris станет первым шагом в данном направлении. Игра разрабатывается на современном графическом движке Unreal Engine 5, а это в свою очередь обещает достаточно высокий уровень визуального исполнения. Однако вместе с тем можно ожидать и таких же высоких требований к производительности системы. Дата выхода нового «Ведьмака» пока остается неизвестной.