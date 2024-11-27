Один их американских ритейлеров раньше времени выставил на продажу видеокарту ARC B580 в исполнении Intel Limited Edition.

Как стало известно порталу Videocardz, один из крупных американских ритейлеров начал продавать новую графическую карту Intel ARC B580 в эталонном исполнении Limited Edition гораздо раньше официального анонса. Данная информация вызвала интерес среди пользователей и специалистов, поскольку данная модель относится к новому поколению видеокарт от Intel.

На сайте ритейлера новинка была оценена в 259 долларов США, однако вскоре пользователь соцсети X под псевдонимом momomo_us обнаружил еще одну карточку этой же модели, где она предлагалась уже по цене в 250 долларов США. Аналитики Videocardz предполагают, что финальная розничная цена видеокарты, скорее всего, окажется близкой к этим значениям.

Такой ценовой диапазон делает ARC B580 весьма привлекательным предложением, особенно если учесть, что конкурирующая бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти сейчас стоит не меньше 299 долларов США, даже с учетом скидок в рамках распродаж «Черной пятницы».

Стоит напомнить, что ранее в базе данных Geekbench были раскрыты ключевые спецификации ARC B580. Эта видеокарта оснащена 20 ядрами архитектуры Xe2, работающими на частоте 2850 МГц, и оборудована 12 ГБ видеопамяти. Такая конфигурация делает ее достойным соперником в сегменте бюджетных игровых решений. Если Intel действительно установит цену на уровне 250-259 долларов США, это может оказать серьезное давление на конкурентов, вынуждая их пересмотреть свои подходы к ценообразованию.