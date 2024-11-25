RTX 5090 и 5080 представят на CES 2025 и выпустят через пару недель, первая карта RDNA 4 выйдет до конца января.

Автор популярного YouTube-канала Moore’s Law Is Dead опубликовал новое видео, в котором поделился эксклюзивной информацией о сроках анонсов и релизов грядущих видеокарт NVIDIA Blackwell серии GeForce RTX 50 и AMD RDNA 4. В частности, инсайдер рассказал, когда стоит ожидать появления новинок на рынке.

Согласно инсайдерской информации, компания NVIDIA планирует представить свои флагманские модели GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025. Релиз данных видеокарт состоится спустя несколько недель после презентации. Это противоречит предыдущим слухам о возможном выпуске новинок до начала выставки.

Кроме этого, источник утверждает, что рекомендованная розничная цена на топовый RTX 5090 может оказаться ниже, чем предполагалось ранее. Это могло бы стать важным шагом со стороны NVIDIA, направленным на усиление конкурентных позиций на рынке высокопроизводительных видеокарт. Также ожидается, что более доступная модель GeForce RTX 4070 будет представлена до конца января текущего года.

Что касается AMD, то компания также намерена продемонстрировать свои первые видеокарты на архитектуре RDNA 4 на CES 2025. По словам блогера, хотя точных моделей пока нет, как минимум одна из них должна поступить в продажу уже к концу января 2025 года.

Оба производителя графических чипов продолжают активно работать над развитием своих линеек видеокарт и стремятся предложить потребителям всё более мощные и доступные решения.