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OPPO Find X8 выходит на глобальный рынок по цене от 879 долларов
Китайская версия OPPO Find X8 была представлена еще в октябре текущего года, а цены начинались от 590 долларов. Однако международные варианты значительно отличаются в этом аспекте.

Компания OPPO представила международную версию своего нового флагмана — OPPO Find X8. Смартфон уже был представлен ранее в Китае в октябре текущего года, где цены стартовали от 590 долларов. Однако международная версия отличается значительно более высокой стоимостью — от 879 долларов.

Основные характеристики:

Процессор: OPPO Find X8 оснащен мощным восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Данный процессор построен на базе одного ядра Cortex-X925 с частотой 3,63 ГГц, трех ядер Cortex-A710 с частотой 3,3 ГГц и четырех энергоэффективных ядер Cortex-A510 с частотой 2,4 ГГц. За графику отвечает Mali-G925, а также присутствует нейронный процессор MediaTek NPU 890 для обработки задач искусственного интеллекта.

Дисплей: Экран OPPO Find X8 представляет собой 6,59-дюймовую OLED-панель с разрешением 2760 × 1256 пикселей. Максимальная яркость экрана достигает впечатляющих 4500 нит, а частота обновления составляет 120 Гц. Дисплей поддерживает технологию высокочастотного ШИМ-затемнения, что делает его комфортным для глаз даже при длительном использовании.

Память и аккумулятор: Смартфон предлагается в двух вариантах: с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5630 мА*ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью до 80 Вт, а также беспроводная зарядка на 50 Вт. Камеры: OPPO Find X8 оборудован тройной камерой с разрешением каждого модуля 50 Мп. Основная камера оснащена сенсором Sony LYT-700, сверхширокоугольный объектив предлагает угол обзора 120 градусов, а перископический телеобъектив с сенсором Sony LYT-600 обеспечивает 3-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум.

Защита и дополнительные функции: Устройство получило сертификаты IP68 и IP69, что гарантирует защиту от воды и пыли. OPPO Find X8 поддерживает работу с двумя nano SIM-картами одновременно. Среди дополнительных функций стоит отметить наличие стереодинамиков, встроенного в экран смартфона сканера отпечатков пальцев и инфракрасного порта в верхней части корпуса устройства.

OPPO Find X8 — это высокотехнологичный флагманский смартфон, предлагающий пользователям мощные аппаратные возможности, качественные камеры и продолжительное время автономной работы. Несмотря на то, что цена международной версии выше, чем у китайской, она все равно остается конкурентоспособной среди других флагманов на рынке.

#oppo #oppo find x8
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