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Asus представила игровые смартфоны ROG Phone 9 и 9 Pro — Snapdragon 8 Elite и цена от $1000
ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro пришли на смену прошлогодним моделям линейки и предлагают значительные улучшения в производительности, охлаждении и других ключевых характеристиках.

Сегодня, 19 ноября, компания ASUS анонсировала свои новейшие игровые смартфоны серии ROG — ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro. Эти устройства являются преемниками моделей прошлого года и предлагают значительные улучшения в производительности, охлаждении и других ключевых характеристиках.

Основные характеристики

Процессор: Оба смартфона работают на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает прирост производительности до 45% по сравнению с предыдущими моделями. Это особенно заметно при работе с графикой благодаря улучшенному GPU, производительность которого выросла на 40%.

Память: Смартфоны доступны в различных конфигурациях — от 12 ГБ до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенного хранилища стандарта UFS 4.0.

Охлаждение: Для поддержания оптимальной температуры устройства инженеры ASUS увеличили размер графитового листа на 57%, что позволяет снизить нагрев на несколько градусов по сравнению со своими предшественниками. Также был модернизирован встроенный кулер.

Экран: Игровые смартфоны получили AMOLED-дисплей на 6,78 дюймов с разрешением FHD+, а также высокой частотой обновления 185 Гц. Яркость экрана достигает 1600 нит (до 2500 нит в режиме HDR), а покрытие цветовой палитры DCI-P3 составляет 107%. Оба устройства поддерживают функцию AniMe Vision, которая представляет собой матрицу из светодиодов для персонализации внешнего вида. Модель ROG Phone 9 оснащена 985 светодиодами, тогда как версия Pro получила 648 светодиодов. Разработчики отмечают, что дисплей AniMe Vision в Pro-версии способен отображать китайские и японские иероглифы, а также анимации в формате GIF.

Аккумулятор: Емкость батареи составляет 5000 мА·ч, что обеспечивает до 4,5 часов непрерывной игры. При этом в компании утверждают, что даже после 1000 циклов зарядки емкость аккумулятора снизится всего на 20%. Новинки поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную зарядку на 15 Вт. Полная зарядка аккумулятора занимает около 46 минут.

Камеры: На задней панели установлена 50-мегапиксельная основная камера и 16-мегапиксельный ультраширокий объектив. Версия Pro дополнительно получила 32-мегапиксельную камеру с телеобъективом. Фронтальные камеры обеих версий одинаковы — они имеют разрешение 32 мегапикселя.

Звук: В комплект поставки входит чехол AeroCase, который помогает улучшить звучание благодаря функции перенаправления звука через нижний динамик вперед. Верхний динамик вместе с нижним обеспечивают качественный стереозвук. В новом аксессуаре AeroActive Cooler X Pro появился и сабвуфер, что позволило достичь звучания формата 2.1. Смартфоны поддерживают стандартный аудиовход 3,5 мм, технологию Dirac Virtuo, а также получили сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. 

Цены на новинки следующие:

- ASUS ROG Phone 9 (12 ГБ + 256 ГБ) — 1100 евро.

- ASUS ROG Phone 9 (12 ГБ + 512 ГБ) — 1500 евро.

- ASUS ROG Phone 9 Pro (16 ГБ + 512 ГБ) — 1300 евро.

- ASUS ROG Phone 9 Pro (24 ГБ + 1 ТБ) — 1700 евро.

Новинки уже доступны для предзаказа на официальном сайте ASUS.

#asus #snapdragon 8 elite #rog phone #rog phone 9 #rog phone 9 pro
Источник: gsmarena.com
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