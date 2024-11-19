На PlayStation 5 Pro «Ведьмак 3» выглядит превосходно, но для максимального погружения рекомендуется использовать мощный ПК.

Известный YouTube-блогер Cycu1 выпустил новое видео, посвященное сравнению культового ролевого проекта «Ведьмак 3: Дикая Охота» на современной консоли PlayStation 5 Pro и высокопроизводительного игрового компьютера с процессором Intel Core i7-13700K и одной из топовых видеокарт текущего поколения — NVIDIA GeForce RTX 4080.

В своем сравнении автор уделяет особое внимание качеству графики и производительности обеих платформ. Для ПК-версии игры были выбраны максимально возможные настройки, включая использование передовой технологии трассировки лучей, которая значительно улучшает реализм освещения и отражений в виртуальном мире. Видеоролик охватывает не только основную кампанию игры, но и два крупнейших дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

Обе версии игры демонстрируют высокую степень визуальной проработки, однако разница в качестве графики между ними всё-таки присутствует. Несмотря на то, что PlayStation 5 Pro способна предложить отличную картинку, PC-версия обладает рядом значительных преимуществ. Одним из ключевых факторов является разрешение: на ПК оно значительно выше, что приводит к большей четкости и детализации изображений. Более высокое разрешение позволяет добиться лучшей глубины прорисовки объектов, что особенно важно в обширных открытых пространствах, которыми славятся локации «Ведьмака».

Кроме того, благодаря мощности GeForce RTX 4080 на ПК достигается большая дальность прорисовки объектов, а также повышается качество отображения сложных эффектов, таких как реалистичное поведение воды, динамическое освещение и тени. В итоге, несмотря на то, что PlayStation 5 Pro обеспечивает великолепную графику и комфортный геймплей, для тех, кто стремится к максимальной глубине погружения в мир «Ведьмака», идеальным выбором все еще остается мощный персональный компьютер.