Это не первый случай, когда Snapdragon 8 Elite показывает свои возможности в тяжелых играх. Ранее он был протестирован в игре A Plague Tale: Innocence, где также достиг более 60 кадров в секунду.

Флагманский мобильный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite продолжает удивлять своими возможностями. На днях энтузиаст @cozyOSS продемонстрировал работу популярной игры Cyberpunk 2077 на неназваном смартфоне, оснащенном данным процессором.

Для запуска игры использовался специальный эмулятор GameFusion, а сама игра была настроена на разрешение 1280 × 720 пикселей при низких графических настройках с ограничением частоты кадров до 60 fps. Несмотря на сложные сцены с боевыми действиями, Snapdragon 8 Elite успешно справлялся с задачей, удерживая те самые стабильные 60 кадров в секунду.

К слову, это уже не первый успешный эксперимент с мобильными играми на базе Snapdragon 8 Elite. Ранее @cozyOSS тестировал игру A Plague Tale: Innocence, где платформа также показала впечатляющие результаты, выдавая более 60 кадров в секунду, что почти в два раза превышает показатели предыдущего поколения – Snapdragon 8 Gen 3.

Данные эксперименты наглядно демонстрируют, что современные мобильные платформы постепенно становятся всё ближе к тому, чтобы справиться с требовательными играми, предназначенными для ПК и консолей. Даже при использовании эмуляторов игроки могут рассчитывать на достаточно комфортный игровой процесс с приемлемой частотой кадров.

Всё это указывает на то, что рынок мобильных игр претерпевает значительные изменения. Возможно, в скором времени разработчики начнут уделять больше внимания смартфонам и планшетам как полноценным игровым платформам, наряду с традиционными ПК и консолями. Примером подобных изменений может служить успех Apple в портировании консольных игр на iPhone, что также подтверждает потенциал мобильных устройств в сфере игровых развлечений.