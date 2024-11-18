Первоначальный прогноз TrendForce был менее оптимистичным из-за задержек с введением в строй нового завода компании HBM. Как сообщается, массовое производство на этом предприятии начнется не ранее 2026 года.

Специалисты аналитической компании TrendForce представили свой новый отчет, посвященный перспективам рынка оперативной памяти. По данным этого отчета, спрос на новейшие стандарты памяти — DDR5 и LPDDR5X — пока остается неопределенным. При этом аналитики также отмечают, что у многих производителей и продавцов накоплены значительные запасы этих компонентов.

Согласно прогнозам TrendForce, цена как на комплекты, так и на отдельные модули оперативной памяти стандартов DDR5 и LPDDR5X может начать снижаться уже в четвертом квартале текущего года. Данная тенденция связана с избытком предложения на рынке и относительно низким спросом на данные технологии.

Кроме того, компания предсказывает значительное падение цен на память в первой половине 2025 года. При этом ожидается, что модули оперативной памяти стандартов DDR4 и LPDDR4X будут дешеветь гораздо быстрее, чем более современные версии DDR5 и LPDDR5X.

Ранее прогнозы TrendForce были менее оптимистичными в связи с задержками введения в строй нового завода компании HBM. Теперь массовое производство на этом предприятии планируется запустить не ранее 2026 года, что также влияет на общую картину развития рынка оперативной памяти.