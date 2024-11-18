Специалисты аналитической компании TrendForce представили свой новый отчет, посвященный перспективам рынка оперативной памяти. По данным этого отчета, спрос на новейшие стандарты памяти — DDR5 и LPDDR5X — пока остается неопределенным. При этом аналитики также отмечают, что у многих производителей и продавцов накоплены значительные запасы этих компонентов.
Согласно прогнозам TrendForce, цена как на комплекты, так и на отдельные модули оперативной памяти стандартов DDR5 и LPDDR5X может начать снижаться уже в четвертом квартале текущего года. Данная тенденция связана с избытком предложения на рынке и относительно низким спросом на данные технологии.
Кроме того, компания предсказывает значительное падение цен на память в первой половине 2025 года. При этом ожидается, что модули оперативной памяти стандартов DDR4 и LPDDR4X будут дешеветь гораздо быстрее, чем более современные версии DDR5 и LPDDR5X.
Ранее прогнозы TrendForce были менее оптимистичными в связи с задержками введения в строй нового завода компании HBM. Теперь массовое производство на этом предприятии планируется запустить не ранее 2026 года, что также влияет на общую картину развития рынка оперативной памяти.