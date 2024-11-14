Обновленные игры уже доступны для покупки на платформе Battle.net. Каждый ремастер можно приобрести по отдельности: Warcraft: Remastered стоит 9,99 евро, а Warcraft 2: Remastered — 14,99 евро. Также доступен сборник Warcraft Remastered Battle Chest за 39,99 евро.

На презентации Warcraft Direct, компания Blizzard объявила о выходе ремастеров легендарных стратегий Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft 2: Tides of Darkness. Обновлённые версии получили названия Warcraft: Remastered и Warcraft 2: Remastered, соответственно.

Разработчики значительно освежили визуальную составляющую обеих игр, создав новые, более детализированные модели персонажей и окружения. Графика была переработана вручную, чтобы сохранить дух оригиналов, но при этом предложить игрокам современный игровой процесс. Помимо этого, были улучшены интерфейс и звуковое сопровождение. Игры поддерживают современные разрешения экрана, обеспечивая более четкое и яркое изображение.

Особенностью Warcraft: Remastered стало включение отреставрированных эскизов 1994 года, часть которых ранее никогда не демонстрировалась публике. Это позволит поклонникам серии глубже погрузиться в историю создания культовой стратегии.

Для тех, кто предпочитает классическое оформление, предусмотрена возможность переключения между новой и оригинальной графикой. Таким образом, игроки смогут выбрать наиболее комфортный для себя вариант визуального стиля.

Оба ремастера уже доступны для покупки в магазине Battle.net. Игры можно приобрести отдельно: Warcraft: Remastered стоит 9,99 евро, а Warcraft 2: Remastered – 14,99 евро. Также предлагается сборник Warcraft Remastered Battle Chest, включающий обе игры, а также Warcraft III: Reforged и оригинальные версии первых двух частей серии. Стоимость сборника составляет 39,99 евро.

Кроме ремастеров, Blizzard также представила обновление Warcraft 3: Reforged до версии 2.0. Разработчики устранили множество ошибок, внесли значительные улучшения в интерфейс, а также обновили графическую составляющую. Теперь в игре доступны HD-версии классических юнитов, зданий и героев. Дополнительно была добавлена музыка из первых двух частей Warcraft, которую можно включить по желанию игрока.





Полный список изменений в Reforged 2.0 доступен на официальном форуме Blizzard, ниже по ссылке на источник новости.