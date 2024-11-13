Точные сроки выхода пока не уточняются, однако ожидается, что это произойдет в тот же временной промежуток, когда состоялся запуск оригинальной версии.

Глава компании Shift Up Corporation, Ким Хён Тэ, объявил о планах выпустить игру Stellar Blade на персональных компьютерах. Пока что игра доступна исключительно на консоли PlayStation 5, но релиз на ПК запланирован на 2025 год. Более точные сроки выхода пока не уточняются, однако ожидается, что версия для компьютеров будет представлена приблизительно в тот же период, когда состоялся релиз оригинальной игры на PS5 — в апреле.

Ким Хён Тэ отметил, что релиз Stellar Blade на ПК может принести игре еще больший успех, чем на консолях. Компания уверена, что тенденция роста популярности платформ вроде Steam, а также успешные примеры других крупных проектов, таких как Black Myth Wukong, позволят Stellar Blade завоевать значительную аудиторию на ПК.

Руководство Shift Up Corporation рассчитывает, что продажи на ПК превысят показатели, достигнутые на PlayStation 5. Напомним, что за первые два месяца после релиза было продано более миллиона копий игры, однако точное количество проданных экземпляров на сегодняшний день остается неизвестным.

Кроме того, для Stellar Blade 20 ноября станет доступно дополнение Nier Automata. Однако стоит отметить, что это расширение не будет включать новые сюжетные линии.