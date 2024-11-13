Удаление старых профилей DLSS может повлиять на совместимость с некоторыми играми, особенно теми, которые использовали устаревшие настройки.

На форуме Reddit пользователи обратили внимание на любопытный аспект свежего выпуска графического драйвера GeForce Game Ready от NVIDIA. Вместе с ним вышла новая версия технологии масштабирования изображения DLSS под номером 3.8.10, в которой произошли значительные изменения. Об этом также сообщили авторы портала Videocardz.

DLSS (Deep Learning Super Sampling) от NVIDIA предлагает несколько различных профилей, каждый из которых может влиять на качество изображения, уменьшить эффект призраков и предложить другие улучшения в зависимости от конкретной игры или настроек. Раньше эти профили сохранялись даже после выхода новых версий, чтобы гарантировать совместимость с играми, которые уже использовали их.

Однако в версии DLSS 3.8.10 энтузиасты обнаружили, что количество предустановленных профилей сократилось. Если раньше было шесть профилей (A-F), то сейчас остались только два: E и F.

Профиль E, который впервые появился в версии 3.7.0, ранее требовал ручного вмешательства для активации путем замены DLL-файлов. Теперь этот профиль стал основным и используется в режимах Quality, Balanced и Performance.

Профиль F предназначен для использования в режимах Ultra Performance и DLAA. Остальные четыре профиля (A, B, C и D) были полностью удалены из новой версии, что привело к уменьшению размера файла DLL с 50 до 23 МБ.

Эти изменения могут повлиять на производительность и качество изображения в некоторых играх, особенно тех, которые полагались на старые профили. Тем не менее, такие меры обычно принимаются ради повышения эффективности и упрощения разработки, а также для уменьшения размеров файлов.

Пока неизвестно, планирует ли NVIDIA вернуть удалённые профили в будущем или они будут заменены новыми. Пользователи могут ожидать дальнейших разъяснений от компании относительно этих изменений.