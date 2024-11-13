Размер нового пакета уменьшился примерно на 500 МБ по сравнению с предыдущими версиями, однако общий объем драйвера всё ещё составляет более 1 ГБ, что делает его значительно массивнее аналогов от конкурентов, таких как NVIDIA.

Компания Intel представила новое обновление драйвера ARC Graphics 32.0.101.6297, которое теперь объединяет поддержку не только видеокарт Intel Arc серии A, но еще и интегрированных графических решений Intel Arc в процессорах Intel Core Ultra. Это важное изменение позволяет пользователям устанавливать одно универсальное ПО вместо двух отдельных пакетов.

Новая версия драйвера добавляет поддержку сразу нескольких популярных игр:

- Farming Simulator 25 – реалистичный симулятор фермерской жизни, предлагающий управление разнообразной сельскохозяйственной техникой, выращивание культур и уход за животными.

- Planet Coaster 2 – улучшенный симулятор строительства парков аттракционов с широкими возможностями кастомизации и управления.

- Dragon Quest III HD-2D Remake – ремейк культовой японской ролевой игры с обновленной графикой в стиле HD-2D, которая погружает игроков в захватывающие приключения.

Кроме того, Intel традиционно оптимизировала работу своих графических компонентов для новых игр и устранила ряд ошибок, однако конкретных деталей об исправлениях пока не раскрывается.

Несмотря на то, что общий размер нового драйвера уменьшился примерно на 500 МБ по сравнению с предыдущим выпуском, он всё ещё значительно превосходит аналоги от конкурентов, таких как NVIDIA, и составляет свыше 1 ГБ.

Драйвер доступен для загрузки на официальном сайте Intel и предназначен для работы с 64-битными системами Windows 10 и Windows 11. Он поддерживает устройства с соответствующими видеокартами и процессорами Intel, включая последние модели с интегрированной графикой.