Компания Intel представила новое обновление драйвера ARC Graphics 32.0.101.6297, которое теперь объединяет поддержку не только видеокарт Intel Arc серии A, но еще и интегрированных графических решений Intel Arc в процессорах Intel Core Ultra. Это важное изменение позволяет пользователям устанавливать одно универсальное ПО вместо двух отдельных пакетов.
Новая версия драйвера добавляет поддержку сразу нескольких популярных игр:
- Farming Simulator 25 – реалистичный симулятор фермерской жизни, предлагающий управление разнообразной сельскохозяйственной техникой, выращивание культур и уход за животными.
- Planet Coaster 2 – улучшенный симулятор строительства парков аттракционов с широкими возможностями кастомизации и управления.
- Dragon Quest III HD-2D Remake – ремейк культовой японской ролевой игры с обновленной графикой в стиле HD-2D, которая погружает игроков в захватывающие приключения.
Кроме того, Intel традиционно оптимизировала работу своих графических компонентов для новых игр и устранила ряд ошибок, однако конкретных деталей об исправлениях пока не раскрывается.
Несмотря на то, что общий размер нового драйвера уменьшился примерно на 500 МБ по сравнению с предыдущим выпуском, он всё ещё значительно превосходит аналоги от конкурентов, таких как NVIDIA, и составляет свыше 1 ГБ.
Драйвер доступен для загрузки на официальном сайте Intel и предназначен для работы с 64-битными системами Windows 10 и Windows 11. Он поддерживает устройства с соответствующими видеокартами и процессорами Intel, включая последние модели с интегрированной графикой.