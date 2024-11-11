Новый Mac mini был тепло встречен публикой, однако некоторые конструктивные решения устройства стали предметом обсуждения и даже критики среди пользователей.

Новый Mac mini, оснащенный процессором M4, был достаточно тепло встречен публикой, собрав положительные отзывы благодаря своему элегантному дизайну, компактным габаритам и достаточно высокой производительности. В то же время, некоторые конструктивные решения нового устройства стали предметом обсуждения и даже критики среди пользователей.

Одним из наиболее спорных решений стало расположение кнопки питания в нижней части корпуса. Это вызвало недоумение у некоторых владельцев устройства. Но представители компании Apple Грег Джосвик и Джон Тернус объяснили этот выбор необходимостью минимизировать размеры компьютера без потери мощности. Инженеры просто не нашли другого подходящего места для размещения кнопки.

По их словам, несмотря на непривычную позицию кнопки, пользователи быстро привыкнут к этому решению. Более того, разработчики уверены, что большинству владельцев Mac mini редко придется пользоваться кнопкой питания, так как они будут чаще переводить компьютер в спящий режим, чем отключать его полностью.

Это уже не первый случай, когда инженеры Apple принимают нестандартные решения. Например, у мыши Magic Mouse зарядный порт USB Type-C расположен на нижней стороне, что делает невозможным использование манипулятора во время зарядки.