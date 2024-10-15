AMD планирует анонсировать новый 8-ядерный чип с 3D V-Cache 25 октября текущего года. Старт продаж Ryzen 7 9800X3D запланирован на первую неделю ноября.

Популярный тематический ресурс Wccftech, опираясь на данные от инсайдера под ником wjm47196, сообщает о скором официальном анонсе и старте продаж ожидаемого процессора Ryzen 7 9800X3D от компании AMD.

Согласно полученной информации, официальный анонс процессора Ryzen 7 9800X3D состоится уже 25 октября 2024-го года, сразу после релиза процессоров Intel новой линейки Core Ultra 200K. Ну а непосредственно сами продажи нового 8-ядерного процессора от AMD с технологией 3D V-Cache запланированы в первых числах ноября. Дополнительную информацию привел и другой инсайдер под псевдонимом Hoang Anh Phu, намекнув на возможную дату старта продаж – 7 ноября.

Инсайдер также добавил, что сама AMD пока не предоставила официальную рекомендуемую розничную цену на Ryzen 7 9800X3D, однако инсайдер отметил, что новый процессор получит далеко не самую низкую цену. По прогнозам журналистов портала, стоимость нового чипа будет начинаться примерно от 400 долларов США. В Wccftech также предполагают, что Ryzen 7 9800X3D станет прямым конкурентом чипа Intel Core Ultra 7 265K.