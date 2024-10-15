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NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
Moore's Law is Dead сообщил, что NVIDIA представит версию GeForce RTX 5070 с увеличенным объемом видеопамяти — 18 ГБ VRAM GDDR7

Тематический ресурс TweakTown, опираясь на информацию от известного инсайдера под псевдонимом Moore's Law is Dead, рассказал о готовящихся планах компании NVIDIA относительно выпуска нескольких моделей графических карт серии GeForce RTX 5070. Данная информация была озвучена в ходе стрима September Loose Ends.

Согласно полученным данным, первой будет представлена модель GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Предполагаемая цена этой видеокарты составит от $599 до $699. Ожидается, что данная версия будет отличаться высокой энергоэффективностью и обладать 192-битной шиной памяти при потреблении энергии на уровне 250 Вт.

Помимо этого, NVIDIA планирует выпуск версии GeForce RTX 5070 с увеличенным объемом видеопамяти – до 18 ГБ стандарта GDDR7. Однако подробности об этой модели пока остаются неизвестными. Инсайдер предположил, что данная карта может выйти под названием GeForce RTX 5070 SUPER и будет оценена на уровне $800.

Согласно представленной ранее информации, ожидается, что все три модели новой линейки видеокарт – GeForce RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090 – должны быть представлены публике уже в январе следующего года на выставке CES 2025.

#nvidia #rtx 5070 #moore&#x27;s law is dead
Источник: tweaktown.com
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