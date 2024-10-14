Функция измерения артериального давления позволила зарегистрировать Watch H1 E в качестве медицинского устройства II категории

Компания Xiaomi запустила старт продаж своих новых умных часов Watch H1 E на территории Китая. Главным новшеством стало наличие функции измерения артериального давления, благодаря чему устройство смогло получить статус медицинского прибора второй категории.

Watch H1 E весит всего 49,7 грамма, а размеры устройства при этом составляют 53 × 48 × 12,8 мм. Умные часы оснащаются AMOLED-экраном размером 1,43дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей (326 ppi) и поддержкой функции Always On Display (AOD), что позволяет отображать информацию даже при заблокированном экране. Часы также обладают достаточно высокой степенью защиты от воды и пыли по стандарту IP68.

Помимо измерения артериального давления, часы способны отслеживать частоту сердечных сокращений и температуру кожи, а также уровень кислорода в крови и уровень стресса пользователя. Устройство также предлагает на выбор более 100 разнообразных спортивных режимов. Емкость аккумулятора в устройстве составляет 500 мА*ч, что позволяет обеспечить до девяти дней автономной работы. Полная зарядка часов при этом занимает примерно 70 минут.

Во время предварительного заказа цена на Xiaomi Watch H1 E составит 1899 юаней, что составляет примерно 25 500 рублей.