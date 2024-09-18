Nintendo Switch 2 может похвастаться увеличенным дисплеем и более тонкими рамками. Консоль получит процессор GMLX30-R-A1 или T239, 6 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X-7500 и встроенную память объемом 256 ГБ формата UFS 3.1. Устройство будет оснащено двумя портами USB Type-C и иметь габариты 270 × 115 × 14 мм.

На одном из крупнейших игровых форумов, Reddit, в разделе Gaming Leaks and Rumors появилась новая информация о долгожданной Nintendo Switch 2. Пользователь форума поделился большим количеством изображений, утверждая, что получил их от анонимного источника с условием неразглашения. Тем не менее, все материалы уже находятся в открытом доступе, включая рендеры и фотографии новой консоли.

Изображения включают в себя несколько рендеров и фотографий предполагаемого дизайна новой консоли. Согласно этим данным, новая версия Nintendo Switch получит увеличенный 8-дюймовый дисплей, но при этом будет выглядеть значительно тоньше предыдущей модели благодаря уменьшенным рамкам вокруг экрана. Также новая консоль получит улучшенные магнитные крепления для контроллеров Joy-Con.

Кроме этого, в сеть также просочились подробные технические характеристики предполагаемой Nintendo Switch 2. По имеющимся данным, консоль будет оснащена процессором GMLX30-R-A1 или T239, оперативной памятью объемом 6 ГБ типа LPDDR5X-7500 и встроенным хранилищем на 256 ГБ стандарта UFS 3.1. Консоль также получит два порта USB Type-C и будет иметь габариты 270 × 115 × 14 мм.

Важно отметить, что представленные данные являются неофициальными и пока не получили подтверждения ни от самой компании Nintendo, ни от известных инсайдеров в игровой индустрии. Поэтому к этой информации стоит относиться с осторожностью и воспринимать её как слухи до получения официальных комментариев от компании Nintendo.