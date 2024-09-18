Ремастер экшен-адвентуры в открытом мире Horizon Zero Dawn был обнаружен в базе данных агентства ESRB, занимающегося выдачей возрастных рейтингов. На сайте ESRB упоминаются две версии игры – для ПК и консоли Sony PlayStation 5.

База данных агентства ESRB, занимающегося выдачей возрастных рейтингов для видеоигр, пополнилась новой записью, касающейся ремастера знаменитой экшен-адвенчуры в открытом мире - Horizon Zero Dawn. На данный момент информация о том, что игра будет доступна для ПК и консолей PlayStation 5, также подтверждена данными этого агентства. Однако официального анонса ремастера Horizon Zero Dawn как от Sony Interactive Entertainment, так и от разработчиков из студии Guerrilla Games пока не поступало.

Ремастер Horizon Zero Dawn получил рейтинг Teen, что означает возможность игры для лиц старше 13 лет. В игре ожидаются улучшения графики, система освещения станет более продвинутой, текстуры – качественнее, а анимация – реалистичнее. Возможно также обновление дизайна персонажей и небольшие изменения в интерфейсе. Для PlayStation 5 обещают добавить поддержку функций фирменного контроллера DualSense.

Первая часть серии Horizon, вышедшая в 2017 году эксклюзивно для PlayStation 4, успела завоевать сердца многих игроков благодаря захватывающему сюжету и потрясающей атмосфере постапокалиптического мира, где человечество вынуждено сосуществовать с гигантскими механическими животными. Возможность снова насладиться данной игрой, но уже в более современном виде, теперь появится у владельцев игровых ПК и консолей PlayStation 5.