Настольные процессоры AMD Ryzen продолжают уверенно занимать лидирующие позиции на рынке комплектующих в Европе, особенно в Германии.

Настольные процессоры AMD Ryzen сохраняют уверенное лидерство на рынке компьютерных комплектующих, особенно в Германии, где игровые чипы серии X3D пользуются высоким спросом. И это с учетом того, что AMD недавно получила статус официального производителя серверного оборудования.

Согласно последним данным ритейлера Mindfactory, процессоры AMDзаняли впечатляющие 90% рынка в Германии и ряде других стран Европы. Intel в свою очередь, даже несмотря на все усилия, смогла добиться лишь 10% доли рынка. Более того, продажи AMD продолжают стремительно расти, тогда как показатели Intel продолжают снижаться.

На 37-й неделе текущего года компания AMD продала практически вдвое больше процессоров для новой платформы AM5, чем для устаревшей AM4. В общей сложности было реализовано 1975 единиц моделей серий Ryzen 7000 и 9000, тогда как все AM4-совместимые процессоры разошлись общим тиражом в 1000 штук. Для сравнения, за тот же период было реализовано всего 310 актуальных на сегодняшний день процессоров компании Intel.

Эти тенденции наблюдаются не только в Европе. В американских онлайн-магазинах, таких как Amazon и Newegg, также зафиксированы значительно более высокие продажи процессоров AMD по сравнению с Intel. Причиной таких низких показателей Intel может стать наличие проблем с стабильностью их продукции.

Тем не менее, у компании есть возможность изменить ситуацию с выходом нового семейства Arrow Lake, который запланирован на 24 октября текущего года. Смогут ли новые чипы вернуть Intel на рынок — покажет время.