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На HUAWEI Mate XT за $2800 оформили свыше 6 млн заказов — на старте будет всего 1 млн смартфонов
Флагманский складной смартфон HUAWEI Mate XT вызвал невероятный интерес среди пользователей. За первые десять дней количество предзаказов превысило 6,26 миллиона. Однако стартовый тираж устройства ограничен – в продажу поступит всего миллион экземпляров.

Смартфон HUAWEI Mate XT, состоящий из трех частей и обладающий уникальным гибким экраном, стал настоящим хитом среди пользователей. За первые десять дней после открытия предварительных заказов на данное устройство было оформлено более 6,26 миллиона заявок. Однако стартовый тираж устройства будет ограничен – 20 сентября текущего года в продажу поступит лишь один миллион экземпляров HUAWEI Mate XT. Это означает, что получить желаемый смартфон сможет только каждый шестой покупатель.

 Несмотря на свою достаточно высокую цену, которая стартует от $2800 за базовую версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, интерес к этому устройству не угасает. Флагманская версия с таким же объемом ОЗУ, но уже с 1 ТБ встроенной памяти, обойдется покупателям в целых $3400.

HUAWEI Mate XT доступен в двух цветовых вариантах – черном и красном, а его корпус, украшенный золотистыми вставками и отделкой из искусственной кожи, придает устройству премиальный вид. С таким уровнем интереса и ограниченным тиражом HUAWEI Mate XT обещает стать не только технологической новинкой, но и настоящим объектом желания для многих пользователей.

#складной смартфон #складной телефон #huawei mate xt
Источник: news.mydrivers.com
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