Atmos был добавлен в движок Anvil и позволяет создавать правдоподобные атмосферные явления, включая ветер, динамически формирующиеся облака, реалистичный гром, туман и осадки.

Разработчики Assassin’s Creed Shadows анонсировали внедрение нового инструмента под названием Atmos, который значительно улучшит моделирование погодных условий в игре. Atmos был добавлен в игровой движок Anvil и позволяет создавать правдоподобные атмосферные явления, включая ветер, движение динамически формирующихся облаков и реалистичные грозовые явления, а также туман и осадки.

С помощью Atmos в игре будет реализована не только визуализация погоды, но также и ее влияние на игровой процесс. Например, в условиях тумана игрокам будет проще скрываться от врагов, однако и противников также будут хуже видно. Кроме этого, в зависимости от погодных условий будет проявляться роса и скапливаться вода, что также добавит реалистичности в мир игры.

Ubisoft отметила, что особенностью Atmos является его простота использования и быстрая генерация различных погодных эффектов. Разработчики уверены, что данная технология является настоящим прорывом, а ее потенциал полностью будет раскрыт уже в будущих играх компании.

Assassin's Creed Shadows планируется к релизу уже 15 ноября текущего года для персональных компьютеров, а также актуальных на сегодняшний день консолей Microsoft и Sony.