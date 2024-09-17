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RTX 4090 оказалась не способна обеспечить стабильные 60 fps в Final Fantasy XVI в 4K
Ресурс DSOGaming протестировал Final Fantasy 16 на топовом железе — флагманский GPU от NVIDIA не смог справиться с игрой на ПК

Портал DSOGaming провел тестирование долгожданной ролевой игры Final Fantasy XVI на ПК с флагманским оборудованием: графическим ускорителем GeForce RTX 4090, а также процессором AMD Ryzen 9 7950X3D в паре с 32 ГБ памяти DDR5-6000. Бывший эксклюзив для консоли PlayStation 5, к сожалению, не смог продемонстрировать ожидаемую производительность даже на таком мощном железе.

Тестирование проводилось с использованием свежего набора драйверов GeForce 561.09. При использовании максимального уровня графических настроек в разрешении 4K игра демонстрировала частоту кадров в основном менее 60 fps. К слову, в определенных локациях частота кадров иногда поднималась до 70 fps, однако в большинстве случаев она снижалась до 50 fps, что может стать проблемой для игроков, стремящихся к плавному игровому процессу.

Однако есть и положительная новость, которая заключается в поддержке технологии DLSS 3 Frame Generation. При её использовании совместно с DLAA, частота кадров значительно возрастает – до 80 fps и даже выше. При этом сохраняется высокое качество изображения и низкая задержка ввода, что позволяет наслаждаться игрой без каких-либо заметных лагов.


С сегодняшнего дня ПК-версия игры Final Fantasy XVI уже доступна в Epic Games Store и Steam, и, несмотря на некоторые проблемы с производительностью, игроки имеют возможность воспользоваться преимуществами современных технологий для улучшения игрового процесса.

#rtx 4090 #тест производительности #тест в играх #final fantasy xvi #тест видеокарт #final fantasy 16
Источник: dsogaming.com
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