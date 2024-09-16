Дизайн и основные характеристики новых RTX 4070 GDDR6 аналогичны уже существующим версиям с памятью GDDR6X. Основное отличие заключается в пониженной эффективной скорости памяти — 20 000 МГц против 21 000 МГц у моделей с GDDR6X.

Компания MSI представила новые модели видеокарт RTX 4070 с памятью GDDR6, которые пополнили популярную линейку Ventus. Эти карты доступны в двух вариантах: Ventus 2X и Ventus 3X.

Касательно как дизайна, так и основных характеристик, новые графические ускорители идентичны ранее выпущенным моделям RTX 4070 Ventus с видеопамятью GDDR6X. Единственное различие между ними — это пониженная эффективная скорость работы видеопамяти, которая составляет 20 ГГц у новых карт вместо 21 ГГц у моделей с GDDR6X.

Для удобства покупателей компания MSI четко обозначает тип используемой памяти на упаковке своих продуктов. Потенциальным покупателям не составит труда определить, какую версию они приобретают. Кроме этого, версии с GDDR6 и GDDR6X также отличаются и по дескриптору в названии: версии с видеопамятью GDDR6 имеют дополнительную цифру 1 в конце названия (E1), а модели с видеопамятью GDDR6X маркируются просто буквой E.

Модели графических ускорителей RTX 4070 GDDR6 Ventus доступны как в базовой конфигурации, так и в версии OC с небольшим заводским разгоном GPU на незначительные 30 МГц - до частоты 2520 МГц. На данный момент, по информации ресурса Videocardz, модель Ventus 2X E1 уже доступна в продаже в Германии по цене 582 евро. К слову, это на 46 евро дороже самой дешевой версии RTX 4070 c видеопамятью GDDR6X. Таким образом, текущие цены на новые модели пока остаются не самыми привлекательными.