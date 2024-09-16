Ожидается, что GTA 6 станет рекордно успешной в плане продаж и вновь продемонстрирует, как должен выглядеть современный экшен в открытом мире. Чтобы получить наилучший впечатления от игры, вероятно, потребуется PS5 Pro.

По завершении презентации новой версии консоли PlayStation 5 Pro у многих геймеров появился вполне закономерный вопрос: для чего эта приставка вообще нужна? Один аргумент в пользу приобретения новой консоли все же имеется — это ожидаемая игра Grand Theft Auto 6. Как отмечает издание Wccftech, успех GTA 6 будет «критически важен» не только для Take-Two и Rockstar Games, но и для Sony, которая рассчитывает на высокие продажи своей новой консоли.

С момента выхода GTA 3 игры от Rockstar Games неизменно привлекают внимание и очень хорошо продаются. Примером тому служит GTA 5, выпущенная в уже далеком 2013 году, которая по сей день занимает топовые позиции в мировых чартах продаж, , а общее количество проданных копий уже превысило 200 миллионов.

Игры Rockstar не только продаются в больших объемах, но и задают новые технологические стандарты для игр в открытом мире. Ярким примером является Red Dead Redemption 2, которая впечатляет своей графикой и вниманием к деталям даже сегодня.

Эксперты считают, что GTA 6 станет еще более успешной и вновь продемонстрирует, каким должен быть современный экшен в открытом мире. Чтобы получить наилучшие впечатления от игры, вероятно, будет необходима PS5 Pro. Версия для ПК выйдет позже, а Microsoft в настоящее время не планирует выпускать аналогичную консоль. Новая версия консоли от Sony, вероятно, обеспечит лучшее качество и производительность игры по сравнению с базовыми версиями PS5 и Xbox Series X/S. Даже если игра не поддерживает 60 кадров в секунду, как предполагают некоторые эксперты, разница в качестве изображения будет значительной.

Вероятно, Sony проведет масштабную рекламную кампанию, чтобы убедить геймеров в том, что новая PlayStation 5 Pro способна предложить им лучший игровой опыт в Grand Theft Auto 6. Возможно, в продажу поступит даже комплект с игрой. Однако, учитывая, что выход игры запланирован на конец 2025 года, а PS5 Pro появится на рынке уже в ноябре текущего года, Sony придется целый год каким-то образом активно продвигать свою новую консоль.