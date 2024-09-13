Apple добавит новую функцию под названием Activation Lock в обновленную операционную систему iOS 18, которая кардинально изменит подход к ремонту iPhone. Теперь установка деталей от украденных или потерянных смартфонов станет невозможной, что, по мнению компании, должно помочь в борьбе с серым рынком.
С помощью новой функции iPhone будет проверять, были ли установленные компоненты ранее активированы в других устройствах Apple. Если деталь, такая как аккумулятор, либо модуль камеры или экран, ранее уже принадлежала активированному iPhone, пользователю потребуется ввести логин и пароль от соответствующего Apple ID для продолжения работы с устройством.
Apple добилась этого с помощью привязки уникальных серийных номеров компонентов iPhone к учетной записи Apple ID во время активации устройства. Данное нововведение нацелено на решение проблемы с краденными iPhone, которые часто используются как доноры запчастей для ремонта других устройств.
Важно отметить, что данная функция будет доступна только на устройствах с iOS 18, что включает модели начиная с iPhone XS/XR и последующих моделях вплоть до iPhone 16. Таким образом, пользователи более старых моделей не столкнутся с ограничениями, связанными с использованием компонентов от других устройств.