На сайте Apple появилась новость о том, что в новой версии операционной системы iOS 18 была добавлена функция Activation Lock. Она делает невозможным использование компонентов от украденных или потерянных смартфонов для ремонта iPhone.

Apple добавит новую функцию под названием Activation Lock в обновленную операционную систему iOS 18, которая кардинально изменит подход к ремонту iPhone. Теперь установка деталей от украденных или потерянных смартфонов станет невозможной, что, по мнению компании, должно помочь в борьбе с серым рынком.

С помощью новой функции iPhone будет проверять, были ли установленные компоненты ранее активированы в других устройствах Apple. Если деталь, такая как аккумулятор, либо модуль камеры или экран, ранее уже принадлежала активированному iPhone, пользователю потребуется ввести логин и пароль от соответствующего Apple ID для продолжения работы с устройством.

Apple добилась этого с помощью привязки уникальных серийных номеров компонентов iPhone к учетной записи Apple ID во время активации устройства. Данное нововведение нацелено на решение проблемы с краденными iPhone, которые часто используются как доноры запчастей для ремонта других устройств.

Важно отметить, что данная функция будет доступна только на устройствах с iOS 18, что включает модели начиная с iPhone XS/XR и последующих моделях вплоть до iPhone 16. Таким образом, пользователи более старых моделей не столкнутся с ограничениями, связанными с использованием компонентов от других устройств.