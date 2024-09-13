На старте продаж будет доступно всего пять моделей CPU, так как Intel приняла решение не выпускать урезанную версию флагмана без интегрированного графического ядра

Портал Videocardz, ссылаясь на предоставленную информацию от тайваньского издания Benchlife, обнародовал полный перечень характеристик ожидаемых десктопных процессоров новой линейки Core Ultra 200K, основанных на архитектуре Arrow Lake-S.

На старте продаж пользователям будут доступны всего пять моделей процессоров. Интересным фактом является то, что Intel решила не выпускать урезанную версию флагманского чипа без встроенного видеоядра. В то же время информация о судьбе Core Ultra 9 285KF пока отсутствует.

Ниже представлены подробности о характеристиках новых процессоров:

- Core Ultra 9 285K: флагманская модель с 8-ю производительными (P-Cores) и 16-ю энергоэффективными (E-Cores) ядрами. Максимальная тактовая частота для производительных ядер достигает 5,7 ГГц, в то время как энергоэффективные ядра могут разгоняться до 4,6 ГГц.

- Core Ultra 7 265K: также оснащен 8-ю большими, но уже 12-ю малыми ядрами, с максимальным значением тактовой частоты в 5,5 ГГц.

- Core Ultra 5 245K: включает всего 6 больших и 8 малых ядер, с максимальной частотой до 5,2 ГГц.

Важно отметить, что все представленные процессоры будут поддерживать технологию Thermal Velocity Boost, которая в предыдущем поколении была доступна только флагманским процессорам Core i9. Ожидаемая дата релиза процессоров Core Ultra 200K назначена на 24 октября 2024 года.