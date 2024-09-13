Портал Videocardz, ссылаясь на предоставленную информацию от тайваньского издания Benchlife, обнародовал полный перечень характеристик ожидаемых десктопных процессоров новой линейки Core Ultra 200K, основанных на архитектуре Arrow Lake-S.
На старте продаж пользователям будут доступны всего пять моделей процессоров. Интересным фактом является то, что Intel решила не выпускать урезанную версию флагманского чипа без встроенного видеоядра. В то же время информация о судьбе Core Ultra 9 285KF пока отсутствует.
Ниже представлены подробности о характеристиках новых процессоров:
- Core Ultra 9 285K: флагманская модель с 8-ю производительными (P-Cores) и 16-ю энергоэффективными (E-Cores) ядрами. Максимальная тактовая частота для производительных ядер достигает 5,7 ГГц, в то время как энергоэффективные ядра могут разгоняться до 4,6 ГГц.
- Core Ultra 7 265K: также оснащен 8-ю большими, но уже 12-ю малыми ядрами, с максимальным значением тактовой частоты в 5,5 ГГц.
- Core Ultra 5 245K: включает всего 6 больших и 8 малых ядер, с максимальной частотой до 5,2 ГГц.
Важно отметить, что все представленные процессоры будут поддерживать технологию Thermal Velocity Boost, которая в предыдущем поколении была доступна только флагманским процессорам Core i9. Ожидаемая дата релиза процессоров Core Ultra 200K назначена на 24 октября 2024 года.