Релиз ремейка Until Dawn состоится 4 октября для PC (Steam и Epic Games Store) и PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment поделилась в своем блоге на платформе PlayStation обновленными системными требованиями к ремастеру игры Until Dawn, который скоро выйдет на ПК.

Для тех игроков, которым будет достаточно низких настроек в разрешении 720p с частотой 30 кадров в секунду, потребуется следующий набор оборудования:

- Процессоры: Intel Core i7-4790K, либо AMD Ryzen 5 1500X

- Видеокарты: GeForce GTX 1660, либо Radeon RX 470

- Оперативная память: 8 ГБ и выше

Тем игрокам, которые стремятся к более высокому качеству и хотят играть на средних настройках в "народном" разрешении 1080p при 60 кадрах, будут необходимы:

- Процессоры: Intel Core i5-8600, либо AMD Ryzen 7 2700X

- Видеокарты: RTX 2060, либо Radeon RX 6600 XT

- Оперативная память: 16 ГБ и более

Для пользователей, желающих насладиться высоким уровнем настроек в разрешениях 1440p при 60 кадрах или 4K, но уже при 30 кадрах, необходима следующая конфигурация:

- Процессоры: Intel Core i5-8600, либо AMD Ryzen 7 2700X

- Видеокарты: RTX 3080, либо Radeon RX 6800 XT

- Оперативная память: 16 ГБ и больше

Для игры с максимальными настройками в разрешении 4K с частотой 60 fps потребуется уже достаточно мощный ПК:

- Процессор: Intel Core i7-11700K, либо AMD Ryzen 7 5800X3D

- Видеокарта: RTX 3080 Ti, либо Radeon RX 6900 XT

Важно отметить, что новая игра будет занимать на накопителе 70 ГБ, при этом наличие SSD является обязательным. Также Sony сообщила, что ремастер Until Dawn на ПК будет поддерживать как функции контроллера DualSense, так и современные технологии масштабирования FSR 3 и DLSS 3. Игра также получит поддержку мониторов с нестандартными соотношениями сторон 21:9 и 32:9. Кроме этого, в ремастере будет реализована и трассировка лучей.





Выход Until Dawn запланирован на 4 октября 2024 года.