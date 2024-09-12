Блоки питания ASUS ROG Strix Platinum выполнены по стандарту ATX 3.1 и соответствуют сертификату эффективности 80 Plus Platinum

Компания ASUS представила новую линейку высокопроизводительных блоков питания для геймеров и энтузиастов - ROG Strix Platinum. Данные устройства получили сертификат эффективности 80 Plus Platinum и доступны в трех вариантах мощности: 850, 1000, а также 1200 Вт. Все модели соответствуют стандарту ATX 3.1 и оснащены современными компонентами, обеспечивающими высокую эффективность и надежность.

Каждый блок питания серии ROG Strix Platinum использует передовые GAN-мосфеты, которые, согласно заявлению производителя, увеличивают эффективность работы на 30% благодаря снижению энергопотерь. Благодаря компактным размерам GaN-мосфетов, разработчики смогли освободить пространство внутри блоков питания под установку больших радиаторов для лучшего охлаждения.

Радиаторы ROG Strix имеют ребристую структуру, обеспечивая эффективное рассеивание тепла, а вентилятор с двойным шарикоподшипником поддерживает оптимальную температуру даже при максимальных нагрузках.

Серия ROG Strix Platinum выделяется рядом уникальных функций. Одной из них является Intelligent Voltage Stabilizer (IVS) - специальный разъем, который позволяет стабилизировать напряжение на графическом процессоре до 45%. Эта функция особенно полезна при разгоне видеокарт или использовании мощных моделей, таких как RTX 4090.

ASUS пока не раскрывает информацию о ценах и сроках начала продаж новой линейки блоков питания.