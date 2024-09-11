Продажи Ryzen 9000 оставляют желать лучшего

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed представили общественности неутешительный отчет о текущем положении дел на рынке центральных процессоров, в центре внимания которого оказались чипы новой серии AMD Ryzen 9000, основанной на архитектуре Zen 5.

Эксперты использовали информацию из открытых источников, а также провели интервью с сотрудниками нескольких крупных зарубежных магазинов. В результате их исследования стало ясно, что новые процессоры от AMD не смогли войти даже в тридцатку наиболее популярных чипов на площадке Amazon. Более того, они уступили позиции даже таким «проблемным» моделям, как Intel 13-го и 14-го поколения.

Ситуация аналогична и в американском розничном магазине Newegg, где новинки AMD также не вызывают интереса у покупателей.

В Германии, где традиционно лояльные к продукции AMD пользователи, ситуация оказалась не лучше. По информации магазина MindFactory, за первый месяц продаж было реализовано всего 60 процессоров Ryzen 9600X и около 80 экземпляров модели Ryzen 9900X.

Источники в австралийских магазинах, специализирующихся на продаже компьютерного оборудования, утверждают, что выпуск линейки Ryzen 9000 стал самым крупным провалом компании AMD за всю историю бренда Ryzen. Количество проданных процессоров новой линейки измеряется единицами.