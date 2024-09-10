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CORSAIR обновила блоки питания серии RMx — стандарт ATX 3.1 и разъем 12V-2×6
Блоки питания CORSAIR серии RMx обеспечивают эффективность до 91% с сертификатом Gold и получили оценку шума A+ от Cybenetics

Компания CORSAIR представила обновленную серию блоков питания RMx, которые теперь сертифицированы по стандарту ATX 3.1. В новую серию вошли три модели с мощностью в 750, 850 и 1000 Вт. Все три модели имеют идентичные размеры: 150 мм × 86 мм × 160 мм (ширина, высота и длина соответственно).

Обновленные версии данных блоков питания получили сертификат Cybernetics Gold, что гарантирует эффективность в диапазоне от 87 до 89%. В их основе лежит высококачественная компонентная база с использованием высококачественных японских конденсаторов, что обеспечивает надежность и долговечность.

Для охлаждения используется 140-миллиметровый вентилятор, который поддерживает режим 0 об/мин, а также оснащен специальной ручкой для регулировки оборотов. Это позволяет пользователям настроить систему охлаждения в зависимости от своих потребностей.

Каждый блок питания новой линейки RMx оснащен одним разъемом 12V-2×6 — улучшенной версией 12VHPWR. В зависимости от модели, набор разъемов варьируется: у RM750x — четыре PCIe/CPU 8 pin, три периферийных разъема 6 pin и разъем  для питания материнской платы. Модель RM850x отличается тем же набором коннекторов, но уже с пятью PCIe/CPU, а в RM1000x установлено шесть разъемов PCIe/CPU и пять периферийных коннекторов.

Цены на блоки питания составляют:

- RM750x — $119,99;

- RM850x — $149,99;

- RM1000x — $189,99.

Поставки новых моделей начнутся уже в конце текущей недели.

#блоки питания #corsair #corsair rm1000 #corsair rm850x #corsair rm750x
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