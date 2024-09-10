GPU в PlayStation 5 Pro стал больше и она получила поддержку AI-апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

На технической презентации Sony представила долгожданную консоль PlayStation 5 Pro. Одним из ключевых нововведений стал увеличенный графический процессор (GPU), который теперь имеет на 67% больше вычислительных блоков. Данное улучшение в сочетании с увеличением скорости подсистемы памяти на 28% позволило достичь значительного прироста скорости рендеринга — на 45% по сравнению с базовой PlayStation 5.

Одной из главных задач, стоящих перед разработчиками, была необходимость устранить компромиссы между режимами качества (Fidelity Mode) и производительности (Performance Mode). Теперь игроки смогут наслаждаться великолепной графикой без потери плавности игры.

Кроме того, улучшенная трассировка лучей стала в два-три раза быстрее, чем на предыдущей модели, что обещает более реалистичное освещение и тени в играх.

Еще одним важным нововведением является поддержка AI-апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Данный алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует изображение и добавляет детали, что позволяет значительно повысить качество картинки и эффективное разрешение.

С PlayStation 5 Pro игры теперь запускаются без проблем при 60 кадрах в секунду, а качество графики превосходит даже режим Performance на стандартной PlayStation 5.

Рекомендованная цена новой PS5 Pro составляет $699,99, и продажи стартуют уже 7 ноября текущего года.