Пояс Койпера может иметь еще одно кольцо

Недавние исследования, проведенные международной группой астрономов, открыли новое кольцо объектов за орбитой Нептуна. Обнаруженное кольцо находится на расстоянии в пределах 70 - 90 астрономических единиц от Солнца и отделено пустым зазором от основного пояса Койпера. Данное открытие стало достаточно неожиданным для астрономов и было представлено в журнале Planetary Science Journal, а также доступно на arXiv.

Пояс Койпера, который начинается за орбитой Нептуна и простирается далее на расстояние в 30-50 астрономических единиц от Солнца, содержит ледяные тела, такие как Плутон и Аррокот. Объекты в данном поясе считаются самыми стабильными в Солнечной системе и практически не подвергаются солнечной радиации, сохраняя свои характеристики с момента формирования нашей Солнечной системы.

Благодаря телескопу Subaru на Гавайях, ученые смогли выявить 263 новых объекта в поясе Койпера. Одиннадцать из них находятся значительно дальше, чем считалось ранее, что ставит под сомнение существующие представления о границах этого пояса. Исследование показало, что плотность нового внешнего кольца ниже, чем у внутреннего, но достаточно высока для формирования новой структуры.

«Если все будет подтверждено - это будет крупнейшим открытием и может иметь последствия для изучения процесса формирования планет», — отметил планетолог из Технологического института Тиба в Японии Фуми Йосида.

Тем не менее, между 55 и 70 астрономическими единицами наблюдается практически пустота. Такое явление не является уникальным для нашей системы и достаточно часто встречается в других планетных системах.

Исследователь Лесли Фрейзер подчеркнула, что ранее пояс Койпера казался слишком малым в сравнении с аналогичными структурами в других системах, однако новые данные могут изменить это восприятие.