Запуск движения по 70-километровой линии Сковородино – Рейново позволит существенно сократить маршрут доставки грузов из Якутии в Китай

В России продолжается процесс восстановления заброшенной железнодорожной ветки Транссиба, которая была построена ещё в царские времена и закрыта для использования 17 лет назад. Эта линия, длиной 70 километров, соединяет станции Сковородино и Рейново и позволяет значительно сократить путь транспортировки грузов из Якутии в Китай.

Запуск движения по этой линии обеспечит существенное снижение затрат времени и средств на перевозку грузов, особенно угля и железной руды. Первоначально для преодоления водной преграды между двумя странами планируется использовать временную понтонную переправу, строительство которой включено в первый этап проекта. В будущем планируется построить полноценный мост через реку Амур. Этот проект был вновь поднят на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года.

Василий Орлов, губернатор Приамурья, подчеркнул необходимость данного объекта, отметив, что обсуждение этого вопроса началось два года назад, но реальные шаги были предприняты только недавно. По его словам, сейчас стороны находятся на стадии подписания межправительственного соглашения. КНР предстоит проложить около 100 километров подъездных путей к будущему пограничному переходу.

Строительство моста через Амур будет осуществляться в формате государственно-частного партнерства. Участниками проекта станут компания «Бамтоннельстрой-Мост» и Газпромбанк. Инвесторы из Забайкальского края также выразили интерес к проекту.

Ожидается, что первый этап проект будет завершён в следующем году. По окончании всего объема работ, ежегодно планируется перевозить по этому маршруту до 20 миллионов тонн грузов. Первую очередь понтонной переправы планируют использовать для перевозки не более 5 миллионов тонн.

Неподалёку от места будущего перехода планируется построить крупный завод по производству метанола. В 2023 году экспорт российского метанола в Китай составил 760 тысяч тонн, что превышает аналогичный показатель предыдущего года почти в шесть раз.