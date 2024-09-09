Hardware Unboxed провели масштабное тестирование видеокарт в игре Warhammer 40,000: Space Marine 2

На YouTube-канале Hardware Unboxed были опубликованы результаты масштабного тестирования 43 актуальных на сегодняшний день видеокарт в новом приключенческом экшене Warhammer 40,000: Space Marine 2. Тестирование проводилось на мощной конфигурации, включающей процессор AMD RYZEN 7 7800X3D, материнскую плату Gigabyte X670E Aorus Master и оперативную память G.Skill 32Gb DDR5 6000MHz.

Первоначально специалисты оценили производительность игры с в режиме Ultra. Warhammer 40,000: Space Marine 2 оказалась весьма требовательной к ресурсам центрального процессора, что привело к тому, что даже топовые видеокарты демонстрировали максимум 113 кадров в секунду с просадками до 100 fps. Для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду рекомендуется использовать видеокарты уровня Radeon RX 7600, либо GeForce RTX 2070 SUPER.

Для стабильных же 60 кадров в секунду, но уже в разрешении 1440p с "Ultra" настройками игрокам потребуется графический ускоритель уровня Radeon RX 7700 XT, либо GeForce RTX 4070.





При этом, для достижения 60 кадров с секунду в 4K будут необходимы флагманские и предтоповые модели видеокарт линеек AMD RDNA 3 и NVIDIA Ada Lovelace.

При снижении настроек до уровня "High" можно добиться прироста производительности на уровне 15–20%. В результате «народная» GeForce RTX 3060 12 GB будет способна обеспечить свыше 60 кадров в секунду в разрешении 1080p, а упомянутые выше Radeon RX 7600 и GeForce RTX 2070 SUPER смогут выдать более 70 fps.

При использовании разрешения 4K стабильные 60 кадров в секунду теперь доступны и на GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Однако последующее снижение настроек до уровня "Medium" способно дать лишь небольшой прирост производительности в пределах 5–10%. Это позволяет играть в режиме 1080p при 60 fps даже на старых моделях, таких как Radeon RX 5700 XT, либо GeForce RTX 2060 SUPER.

При разрешении 1440p обеспечить более 60 fps способна GeForce RTX 3060 Ti, а средний фреймрейт в 60 кадров в секунду в разрешении 4K сможет обеспечить Radeon RX 7800 XT.

Данные результаты подчеркивают достаточно высокие требования Warhammer 40,000: Space Marine 2 к аппаратным ресурсам ПК.



