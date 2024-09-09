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Стала известна стоимость новых Intel Core Ultra 200K — процессоры станут еще дороже
В сети появилась информация о стоимости процессоров Intel Core Ultra 200K

На страницах британского ритейлера LambdaTek были обнаружены цены на новые процессоры Intel Core Ultra 200K, которые ожидаются в продаже в ближайшее время.

Всего в списке представлены пять новых моделей процессоров:

- Intel Core Ultra 9 285K (24 ядра, тактовая частота до 5,7 ГГц) — 471 фунт стерлингов (около 55 000 рублей).

- Intel Core Ultra 7 265K (20 ядер, тактовая частота до 5,5 ГГц) — 327 фунтов стерлингов (около 38 000 рублей).

- Intel Core Ultra 7 265KF (20 ядер, тактовая частота до 5,5 ГГц) — 314 фунтов стерлингов (около 37 000 рублей).

- Intel Core Ultra 5 245K (14 ядер, тактовая частота до 5,4 ГГц) — 250 фунтов стерлингов (около 29 000 рублей).

- Intel Core Ultra 5 245KF (14 ядер, тактовая частота до 5,4 ГГц) — 238 фунтов стерлингов (около 28 000 рублей).

Стоит отметить, что в российской рознице итоговая стоимость новых процессоров, вероятно, будет значительно выше представленных цен.

Согласно представленной ранее информации, дебют новых процессоров Intel Arrow Lake-S для персональных компьютеров состоится 10 октября текущего года, а старт продаж запланирован уже на 17 октября. Эксперты уверены, что новинки смогут составить серьезную конкуренцию процессорам AMD Ryzen 9000, которые оказались не способны завоевать значительную долю рынка.

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Источник: wccftech.com
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