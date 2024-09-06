Одним из главных преимуществ Watch 5 является автономность — до 15 дней на одном заряде

На конференции IFA 2024 компания HONOR анонсировала свои новые смарт-часы Watch 5. Эти часы стали первыми в своем роде, оснащенными передовой кремний-углеродной аккумуляторной батареей, что позволило значительно снизить вес устройства до всего лишь 35 граммов и сделать его более компактным.

Одним из главных преимуществ Watch 5 является впечатляющая автономность — до 15 дней на одном заряде, что делает их идеальным спутником для активного образа жизни. За отображение информации отвечает яркий AMOLED-экран диагональю 1,85 дюйма с разрешением 450 × 390 пикселей, обеспечивая четкость и насыщенность цветов.

Корпус часов защищен от воды до уровня 5 АТМ, что позволяет не беспокоиться о повреждениях во время занятий спортом или в повседневной жизни. Также новинка оснащена микрофоном и динамиком, что позволяет совершать звонки по Bluetooth 5.2, обеспечивая удобство общения без необходимости доставать телефон.

Внутри устройства предусмотрено 4 ГБ встроенной памяти для хранения данных пользователя. Часы предлагают более точную работу GPS-модуля и все необходимые датчики для отслеживания здоровья, включая датчики сердечного ритма (ЧСС) и насыщения крови кислородом (SpO2).

Пользователи также смогут записывать и анализировать свои спортивные достижения. Покупателям будут доступны три стильных цвета: золотой, черный и зеленый. Ожидается, что стоимость смарт-часов будет объявлена в ближайшее время.