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Reuters: Техпроцесс Intel 18A не прошел квалификационные тесты Broadcom
Broadcom заказала у Intel пробную партию продукции на базе техпроцесса Intel 18A, однако была разочарована результатами

Компания Intel столкнулась с проблемами в области контрактного производства. Согласно данным тестов, компания не может обеспечить стабильное качество обработки кремниевых пластин на передовых техпроцессах.

Broadcom сделала заказ у Intel на пробную партию продукции на базе техпроцесса Intel 18A, однако готовые компоненты не смогли пройти даже самые начальные этапы проверки. Инженеры Broadcom провели анализ и пришли к заключению, что примененная технология производства пока не годится для массового производства.

Тем не менее, представители Intel уверены в качестве своего нового техпроцесса. Они заявили, что Intel 18A «запущен, работоспособен и показывает себя вполне хорошо», и выразили готовность начать массовое производство уже в 2025-м году. «В отрасли существует большой интерес к Intel 18A, но в соответствии с политикой нашей компании мы не готовы комментировать переговоры с клиентами», — добавил представитель компании.

В Broadcom подчеркнули, что процесс оценки Intel Foundry и ее продукции на данный момент не завершен, что оставляет открытой возможность для дальнейшего сотрудничества. Стоит отметить, что Broadcom не единственный контрактный заказчик Intel. Услугами Intel Foundry также пользуются такие гиганты, как Alphabet (Google) и Meta*, от которых пока не поступало жалоб на качество продукции.

* – Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, а её деятельность запрещена

#broadcom #производство чипов #reuters #intel 18a #кремниевые пластины #производство полупроводников #производство процессоров #техпроцесс 18а
Источник: reuters.com
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